Baby Etchecopar fue asaltado a mano armada: “verse un arma en la cabeza…”

Esta vez la inseguridad la tuvo que sufrir Baby Etchecopar. El viernes pasado un individuo ingresó a su casa, lo sometió y le robó un reloj. Según el relato que el propio locutor reveló en su programa de hoy, el crimen fue a mano armada. “Entraron al garaje, me robaron el reloj a punta de pistola, tengo el nombre del chorro. La policía me dijo ´lo tenemos identificado´ pero todavía no lo han agarrado”, contó.



El conductor de “El Ángel Del Mediodía” mencionó que las autoridades ubicaron la vivienda del presunto delincuente, allanaron la de su madre,pero que todavía no dieron con paradero. “El chorro se llama Mariano Enzo Anton, estas son las huellas digitales (…) le di una semana a la policía (…) laburó la policía de la provincia espectacular”, afirmó.

Baby Etchecopar contó que luego de 30 minutos que sucediera el hecho ya tenía la identificación del criminal, “chorros en moto que te siguen con el auto”, señaló. “Laburó muy bien la Fiscalía de Capital porque viven atrás del Dot, pero Anton no aparece. ¿Cómo puede ser que un tipo se profugue? Laburó muy bien las cámaras de Vicente López, siguieron mi auto y enfocaron la patente todo el tiempo”, agregó.

Igualmente, no quiso darle importancia mediática al hecho “porque hay gente que la roban todos los días” y “hay gente que se alegra”. No obstante, Baby Etchecopar lamentó que hasta ahora su atacante no haya sido capturado. “Sabés que hacen, te siguen por la libertador, uno le canta al otro, armados los tres. Ahora, ¿cómo andan tres tipos armados en moto y nadie los para?”, se preguntó.

Además, siguió describiendo el momento preciso del robo. Fue seguido desde Saavedra hasta Martinez. “Ya pasó, pero después de lo que a mí me pasó, verse un arma en la cabeza que te tiran o te matan (…)”. También fue contra la burocracia de las instituciones para solventar este tipo de casos. “La Fiscalía de San Isidro impecable, tienen que pedir la autorización al juez, el juez la firma y tarda seis horas. El fiscal la manda a capital, capital tiene que pedir al juez de garantías y el chorro ya está en Estados Unidos cuando terminó todo el papelerío”, finalizó.