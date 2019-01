Tití Fernández fue internado y le realizarán tres bypass: "Estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo"

Después de sentir un malestar, Tití Fernández acudió al Sanatorio de La Trinidad Mitre, donde le hicieron los estudios correspondientes y determinaron que tiene parcialmente obstruidas tres arterias. Por ese motivo permanece internado y la realizarán tres bypass.

El reconocido periodista grabó un video desde el centro médico para informarles a sus seguidores sobre su estado de salud. "Hay mucha gente preocupada y por eso grabo esto. Pensaba estar tomándome una caipirinha, de vacaciones, y estoy tomando mate cocido en el Sanatorio Mitre", contó Tití.

En ese sentido, explicó qué fue lo que sucedió: "Ayer me sentía mal en el programa y me vine a internar. Por suerte me atendieron enseguida. Me hicieron estudios y tengo tres arterias bastante obstruidas. La semana que viene lo voy a copiar a (Horacio) Pagani y me van a hacer tres bypass".





El mensaje que publicó Tití Fernández



"Me dijeron que todo va a andar en orden. No empecé el 2019 como quería y con esta operación seguramente lo vamos a terminar mejor. Gracias a todos por preocuparse. Tranquilos que todo va a salir bien", contó, llevándoles tranquilidad a sus seguidores. Y, además, escribió junto al video: "Estoy pagando los desarreglos que hice con mi cuerpo".