Amenabar|| dos detenidos y secuestro de carga de semillas

El hecho ocurrió el jueves 3, cuando el jefe del Destacamento, Martín Nigra, realizaban recorridas preventivas por la zona rural de Amenabar en horas de la madrugada, por el camino donde se encuentra la escuela rural conocida como la Escuelita de Fadini y que se dirige al denominado boliche Cuyak. Allí se observa que venía circulando un rodado al cual se hace detener la marcha y al entrevistar al chofer, éste se identifica como empleado, acompañado por otra persona del mismo gremio y conducía una Pick Up marca Ford, de color Gris, indicando que venía del campo denominado "El Juancito. Los guardias rurales pudieron observar que transportaban en la caja del vehìculo 13 bolsas cerradas de cereal con semilla de soja y aproximadamente 200 kg a granel de lo cual no justificò la propiedad. En tanto que en el interior de la Pick up, sobre el asiento, se encontraba una toalla de color celeste o similar la cual envolvía un rifle calibre 22 , con un cargador con siete municiones sin percutar. El conductor dijo que no documentación sobre su tenencia, motivo por el cual se procedió al traslado de ambos a sede policial de Amenabar.

Realizada la consulta con el Fiscal en turno Horacio Puyrredon, dispuso que al conductor se le forme causa por tenencia ilegal de arma de fuego y averiguación de procedencia y en cuanto a acompañante se lo identifique conforme a lo connotado en el art.10 bis de la Ley Orgánica Policial.- El cereal quedó en calidad de Secuestro en dicha Subcomisaría .