Stolbizer y Lifschitz rechazaron la invitación de Lousteau para sumarse a Cambiemos

Margarita Stolbizer y Miguel Lifschitz rechazaron la invitación de Martín Lousteau para sumarse a Cambiemos y lo invitaron a abandonar el oficialismo. "Siempre nos complicó lo mismo con Lousteau: su cercanía con el macrismo", dijeron en el GEN.

Horas después de que el ex embajador en Washington propusiera una gran alianza que incluyera al socialismo y al GEN, los principales referentes de los partidos le salieron al cruce y marcaron las contradicciones del economista.

LPO había adelantado que varios espacios, como el radicalismo o el massismo, tentaron al diputado para que encabece sus boletas en las próximas elecciones. El centenario partido lo llevó a recorrer varias provincias, donde fue presentado como la alternativa para disputar una interna con el macrismo. En el Congreso fue un aliado confiable del oficialismo y acompañó en los momentos críticos a Nicolás Massot.

"Nos da la impresión de que termina ahí, pero no sabemos, habló tanto que terminó encerrándose", analizaron desde el progresismo. Recordaron que el ex ministro formó parte de varias de las experiencias que también incluyeron a la Coalición Cívica y al radicalismo junto al socialismo y GEN. Sin embargo subrayaron que el año pasado insistió tanto en participar de la interna de Cambiemos que fue imposible conformar un espacio común.

Ahora volvió a la carga. "Son actores que pueden enriquecer Cambiemos y yo me siento más cerca de ellos que del PRO", señaló el ex ministro kirchnerista sobre su relación con la líder del GEN, del Socialismo y también de Ricardo Alfonsín en una entrevista con Clarín.

Las palabras del diputado no fueron bien recibidas en ninguno de los tres espacios. El GEN respondió con acusaciones al PRO y al kirchnerismo. Le facturaron al oficialismo falta de "transparencia" y aumento de "los conflictos de intereses y los negocios de particulares con el estado".

"Nos hundieron en una mezcla de pobreza, aislamiento y corrupción", criticaron al FPV en un documento que lleva la firma de la ex candidata presidencial y del legislador porteño Sergio Abrevaya, secretario General del partido.



"Claramente tenemos posición critica de Cambiemos y estamos queriendo competir en 2019 con una alternativa superadora de la grieta", expresó el gobernador santafesino. "La UCR oficial actuó en Cambiemos como si no tuviera nada que decir, o como si coincidiera en todo, o como con temor a contrariar. Me refiero a la UCR oficial", comentó Alfonsín desde Twitter.

"Debe haber algo de voluntarismo en él, no es nuevo. Cree que quedamos poco competitivos si vamos afuera del PRO y puede ser, pero no militamos en política para terminar con el FMI", explicaron desde el espacio que conduce Stolbizer donde confirmaron que no tienen ningún acuerdo con Sergio Massa.

Desde el radicalismo confirmaron el diagnóstico de Lousteau. "Creemos que el camino es el de la socialdemocracia, le está faltando el progresismo a Vamos Juntos". También dijeron a LPO que "no hubo demasiados avances desde que se firmó el acuerdo para constituir cambiemos" y culparon al PRO.



