Sorprende el show sorpresa de Madonna junto a su hijo en Nueva York

El Stonewall Inn es un bar ubicado en Greenwich Village, Nueva York, y es reconocido como el más reciente semillero del movimiento LGBTT, en 1969. Hace una semana el bar anunció que Madonna sería su embajadora por el 50 Aniversario de este suceso histórico, pero los seguidores de la cantante no pensaron que tendría una actuación tan pronto.

Justo en los festejos de Año Nuevo, la legendaria cantante dio un discurso y cantó dos canciones acompañada de David Banda (su hijo de 13 años de edad), en la guitarra.

Enfundada en unos jeans negros, una chaqueta de cuero negro, cadenas cromadas y perlas colgado de las hombreras, Madonna dijo: "Sólo quiero decir que nunca antes había actuado en un escenario tan pequeño".

"¿Sobrevivieron al 2018? ¿Están felices de decir 'adiós perra'?", dijo antes de reír y comenzar su discurso. "Tengo un par de cosas serias que decir. 2019 es el año en el cual comenzaré a usar lentes", bromeó, y comenzó a leer sus tarjetas adornadas por un arcoiris.



"Estoy aquí parada en el lugar donde el orgullo comenzó, el legendario Stonewall Inn, en el inicio de un año nuevo. Vinimos juntos para celebrar 50 años de revolución".

También se dirigió a quienes han enfrentado "odio, discriminación e indiferencia. Nunca olvidemos las raíces del Stonewall ni a aquellos que se levantaron y dijeron 'basta'. Hace medio siglo, Stonewall se convirtió en un momento definitivo y punto crucial en la historia".

Continúo su discurso antes de interpretar "Like a Prayer" y "Can't Help Falling in Love", uno de los éxitos de Elvis Presley de 1961.