Bariloche|| Un adolescente se suicidó tras una falsa denuncia de acoso

Luego, la chica decidió escracharlo en las redes sociales y la información se “viralizó”. Luego el joven volvió a ser escrachado por las amigas de Annie, la menor denunciante, y algunas otras mujeres y chicas que se habían solidarizado. Aunque luego se comprobó que la acusación era falsa y producto de “un momento de bronca y enojo” –según las palabras de la denunciante- era tarde, y no pudo detenerse la trágica decisión del acusado, quien se había mostrado muy afectado por las falsas acusaciones.

Desolada, la madre de Agustín, Silvina Castañeda, explicó en una entrevista con el portal Bariloche 2000 que su hijo, al escuchar su nombre en la marcha entre los “abusadores” salió corriendo hacia su casa. Nada permitía imaginar cómo terminaría todo. La madre de Agustín explicó que cuando quisieron ver qué sucedía en las redes ya era tarde: la acusación a su hijo se había viralizado.

“Teníamos un afecto muy grande por ella y pidió disculpas rápidamente para tratar de frenar todo”, dijo la mujer. La adolescente le envío una serie de mensajes a la mamá de Agustín en los cuales se disculpaba por el falso escrache. “¿De qué manera lo arreglamos?”, “no quiero más quilombos”, fueron algunos de los mensajes que la acusadora le mandó a la mamá de Agustín Muñóz

A las pocas horas de transcurrido el hecho, Silvina quiso aclarar la situación y la conducta de su hijo: “Hoy una chica escrachó a mi hijo en Instagram por enojo y ahora no sabe cómo parar la bola”, afirmó primero y luego se descargó: “Jugar con esto es terrible, es una burla hacia todas las víctimas de violación, abuso y vejaciones”. Por último, añadió: “¡A que tanto te cuidamos en casa no entiendo cómo le pagaste a mi hijo su amistad! ¡Pedir perdón no alcanza”.

“Disculparme por difamar, fue todo un mal entendido mío. Y por mandármela más de una vez en su casa flasheando confianza”, fue otro de sus estados la de chica en redes. Pese a los intentos de ella por disculparse, Agustín estaba desbordado emocionalmente y decidió quitarse la vida. La propia madre del joven lo contó a través de las redes sociales. El último sábado los padres de Agustín publicaron una filmación contando que su hijo se había suicidado hace unas semanas y solicitaron que tome conciencia a la hora de formular este tipo de denuncias. “Estamos jugando con algo muy delicado”, descargó su madre.