Lifschitz; “Con la polarización Macri-Cristina no hay salida, no hay proyecto de futuro para el país”

Miguel Lifschitz, gobernador de Santa Fe comentó otro de los puntos en común con Juan Schiaretti el gobernador de la provincia de Córdoba, además de los grandes proyectos de infraestructura que desarrollan para ambas provincias. Contó que se trata de “la política. Córdoba va a tener elecciones anticipadas como Santa Fe. Compartimos la necesidad de generar una alternativa nacional para salir de la grieta. Ninguno de los dos estamos conformes con el gobierno de Cambiemos, ni nos ilusiona la posibilidad de que vuelva el gobierno del kirchnerimo. Creemos que se tiene que construir una alternativa distinta, que tiene que ser plural”.

¿Se va a terminar consolidando en un proyecto político? “No lo puedo asegurar. Pero creo que hay una necesidad del país, que está caminando por un desfiladero muy angosto y que vamos derecho al abismo. Si el escenario electoral del 2019 termina en una polarización extrema de Macri-Cristina creo que no hay salida para Argentina, no hay proyecto de futuro. Es nuestra responsabilidad hacer lo posible para que pueda construirse una tercera alternativa, progresista, popular, que integre distintos sectores. Creo que tiene que haber dirigentes del peronismo, el sector progresista, también dirigentes del radicalismo. Porque para sacar al país adelante necesitamos un gobierno de unidad nacional, un gobierno que tenga objetivos claros de desarrollo del país, de inclusión social pero que sea amplio de base. Eso hay que hacerlo con mucha generosidad. Por eso más allá de quien sea el candidato, porque tal vez no hay hoy una figura emblemática que pueda representar a todos, pero se puede armar un buen equipo sin ningún estrés. Sin un Messi o un Maradona también se puede armar un equipo competitivo“, dijo Lifschitz.

Consultado por la figura de Lavagna, Lifschitz dijo “tiene el mérito de ser una figura reconocida y prestigiosa. Debe ser el único ministro de Economía a quien se lo recuerda con respeto y consideración. En general los ministros de Economía terminan mal. Ha sido parte de gobiernos del peronismo, del radicalismo, ha sido candidato del radicalismo en algún momento. Puede ser un candidato de consenso pero no digo que sea el único. No me gusta poner nombres propios porque empieza a achicar. Hay otros dirigentes valiosos. Quizá hay que hacer una interna probando varias fórmulas para elegir a quien tenga más chance de representar el grupo. Lo importante es que podamos armar el equipo y que tengamos un proyecto común”.

Elecciones en Santa Fe 2019

¿Va a ser candidato a diputado provincial? “No lo tengo decidido, lo decidiré de aquí al 22 de febrero que se presentan las listas. Hay muchos compañeros de mi partido y del Frente Progresista que me piden que sea candidato a diputado, que encabece la lista”, respondió el gobernador. ¿Está comprometido entonces con el proyecto nacional? Pero claro. Me entusiasma mucho más lo nacional, porque creo que se puede aportar más allí. Porque creo que es un desafío importante. También soy un hombre de la política y entiendo la necesidad de fortalecer el proyecto provincial. No lo descarto en absoluto, quizá si hay otras alternativas que pueden garantizar el mismo resultado se opte por otras alternativas. Lo vamos a analizar”, dijo el consultado.

El socialismo en Rosario a internas

“Hace muchos años que gobernamos. Cuando termine el mandato de la doctora Mónica Fein van a ser 30 años ininterrumpidos de gobiernos del socialismo. No es común en la en Argentina la permanencia de un grupo político durante tantos años. Y un grupo que no ha tenido, generalmente, el respaldo de los gobiernos nacionales. Y que recién ha tenido apoyo explícito del gobierno provincial explícito en los últimos años. Es un gran desafío volver a ganar allí. Tenemos 3 buenos candidatos, ofrecemos una propuesta electoral muy atractiva. Tenemos distintos perfiles. El de Pablo Javkin: dirigente joven con trayectoria, historia, que no viene del socialismo pero ha estado siempre dentro del Frente Progresista. Alguien como el doctor Capiello: una figura prestigiosa, que ha hecho buenas elecciones, buen legislador del departamento Rosario, ha sido concejal de la ciudad también. Y Veróniza (Irizar) que representa la trayectoria de una mujer que empezó muy joven. La conocí cuando era una piba de 22 años. Ha hecho una carrera importante. Creo que se complementan. Es probable que no lleguen los 3 a febrero. Tal vez alguno ceda su lugar o no. Creo que tenemos con los 3 buenas chances. Claro que Verónica, de alguna manera, está más cercana a mi por su trayectoria pero creo que tenemos una buena oferta electoral”, expresó Lifschitz.

Salud municipal en Rosario

“Nunca cerraron los números de la salud porque es un esfuerzo demasiado grande para un municipio. Recuerdo cuando era intendente. Un municipio no está preparado, no tiene los recursos necesarios para financiar un sistema de salud propio como tiene Rosario, que no tiene ninguna otra ciudad de la provincia. Aquí en la ciudad de Santa Fe lo sostiene la provincia: hospitales, centros de atención primaria. Quizá alguna comuna tiene algún pequeño centro. Quizá faltó decisión para eso (unificar el sistema), si bien hubo muchos aportes importes. Pensar en la provincialización de la salud hubiera significado cambio de regimenes laborales para muchos trabajadores, romper con una historia y toda una cultura de la salud pública de la ciudad de Rosario. Tiene sus complejidades. Pero hemos avanzado mucho en la coordinación para no superponer esfuerzos. Creo que es un buen modelo, se puede ajustar más todavía pero creo que el sistema de salud de la provincia integrando lo municipal con la provincia es un verdadero modelo. Cuando recorro los nuevos hospitales que vamos a inaugurar en 2019 el Iturraspe, el Reconquista, son realmente hospitales de otro país, como el de Venado Tuerto, el Cemafe acá. No sólo por la arquitectura moderna, sino por el equipamiento, la tecnología, la calidad de los profesionales. Para nosotros es un orgullo”, comentó el socialista.

La relación con José Corral

“Institucionalmente es correcta. Tengo una buena relación con todos los intendentes de la provincia y los presidentes comunales de todos los partidos. Me parece que es lo que corresponde. Trato de colaborar, de coordinar esfuerzos y respeto las autonomías locales. En lo político, obviamente, estamos muy distanciados. Porque José Corral llegó a la intendencia de Santa Fe dos veces consecutivas integrando el Frente Progresista. Trabajamos juntos en la campaña, hicimos acuerdos políticos de proyectos y obras para la ciudad que tenían que ver con armar un equipo político para trabajar en Santa Fe. Nos sentimos traicionados porque a poco de asumir cambio de bando, de escudería política. Obviamente, todos tenemos libertad para hacer con nuestra vida política lo que considere mejor. Yo lo tomo como una deserción al espacio que habíamos construido juntos, eso nos distanció en la política, pero cada uno elije su camino. Después son los ciudadanos los que nos dan la razón o no de las decisiones que tomamos”, expresó el gobernador.

Acuerdo Capital

“Quedan cosas (pendientes) pero queda un año de gestión. Repasamos permanentemente ese acuerdo y hemos cumplido una buena parte. Hay cosas que están en marcha, otras que vamos a tratar de cumplir. Es un acuerdo que más allá de Corral es un compromiso mío con Santa Fe que yo quiero cumplir”, contestó al ser consultado por este tema.

2019

Como ciudadano “quisiera expresarles mi deseo, y no solo a los santafesinos sino a todos los argentinos en general, de que 2019 nos de la oportunidad de encontrar la salida del laberintos. Que podamos terminar con este ciclo de frustraciones que comienza cada cuatro años con un nuevo gobierno y que rápidamente nos lleva como en un círculo al mismo punto de crisis económica, de desesperanza, de falta de perspectiva, de incertidumbre. Creo que los argentinos decentes, que laburan, talentosos, honestos, que se esfuerzan todos los días en el interior, en las grandes ciudades merecemos un país distinto y ojalá que lo podamos construir. Ojalá que la política argentina, porque creo que hay buena gente y buenos dirigentes en todos los partidos, le encuentre la vuelta, el camino. Yo desde Santa Fe voy a tratar de colaborar para que eso ocurra. Ojalá la Argentina nos de esa oportunidad. Gracias”, concluyó Miguel Lifschitz.