José Corral: “En 2019 la Cumbre de presidentes del Mercosur será en Santa Fe”

José Corral habló de los eventos y la agenda de la ciudad en los últimos tiempos y dijo: “Hay una ciudad con muchos eventos y cultura. Tuvimos Copa América, Tecnópolis, vinieron como 10 veces Los Pumas, Mundial de voley, de básquet, el Súper TC 2000 todos los años, ya es un clásico. Hay mucha gente que conoce Santa Fe por la carrera. Eso ha puesto en marcha el turismo, que es una industria sin chimenea, tenemos el doble de los hoteles 4 estrellas que teníamos hace unos años. Tenemos más empleos, tenemos capacidad como ciudad para atraer eventos”.



Asimismo, adelantó: “Además de Mercociudades, que fue la reunión de ciudades más importante de América Latina, doy una primicia: ya está confirmado que en 2019 la Cumbre de presidentes del Mercosur será en Santa Fe”.



Por otra parte, agregó: “Va a ser histórico, en Santa Fe nunca se hizo un evento de semejante jerarquía internacional. Tenemos esta vocación de traer eventos hizo que en 2016, cuando no estaba ni en la agenda de Cancillería que estaba pensando en el G20, nuestro equipo advirtió que en el 2019 le tocaba por rotación la presidencia pro tempore a Argentina”



“Por lo tanto, la cumbre de presidentes tenía que hacerse en Santa Fe. Entonces, mandé una nota postulando a la ciudad. Incluso el jefe de Gabinete Marcos Peña me dijo: ¿pero ustedes están pensando en 2019 ya? Digo: Las ciudades que se preparan para eventos tienen que pensar con tiempo, porque se deciden antes. Aunque en Argentina estas cosas no son tan usuales, me dijeron que lo iban a evaluar. Antes del G20, tuvimos una reunión con el canciller Fauri. En estos días va a venir una comisión técnica para ver detalles finales. Les adelanto que va a ser en la zona del Puerto que se va a cerrar un poco para alojar a los presidentes del Mercosur y Estados asociados. Vamos a tener a los líderes de prácticamente toda América Latina en Santa Fe”.



Fuente: (Sin Mordaza)