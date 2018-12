La tía de Sheila Ayala, implicada en su asesinato, rompió el silencio

Leonela Ayala, la tía de Sheila que confesó el crimen de la pequeña de 10 años y quedó en libertad al vencer el plazo de detención, rompió el silencio y habló sobre el homicidio. "Yo ese día salí, me fui a pasear", aseguró la mujer al recordar cuando desapareció su sobrina y resaltó: "El señor que hizo eso aparentemente es mi marido".



Tras pasar un mes detenida, Ayala, que aún se encuentra imputada en la causa, recuperó su libertad luego de que venciera el plazo de detención y de que el fiscal Gustavo Carracedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Malvinas Argentinas, no pidiera la prisión preventiva. Es que a pesar de que en su confesión ante los efectivos policiales dijo que tanto ella y su marido habían sido los responsables de la muerte de la menor, cuando declaró se despegó del crimen y apuntó a su pareja, Fabián Gonzáles Rojas.



"Yo ese día salí, me fui a pasear", aseguró Leonela durante su presencia en el programa que conduce Mauro Viale y recordó: "Me empezaron a mandar mensajes, y yo decía que no estaba con ella, estaba en la casa de mi hermano Martín. Yo siempre le decía a mi hermano cuando me la llevaba", al tiempo que detalló: "Cuando llegué a las 18 hs, estaba toda la familia de mi excuñada y me dijeron que había desaparecido Sheila. Empezamos a preguntar a los vecinos si la habían visto. Ingresó la policía a mi casa, y la DDI".



Asimismo, al referirse al crimen, la tía de Sheila aseguró: "El señor que hizo eso aparentemente es mi marido", aunque resaltó: "Yo mucho no opino, si él lo hizo que lo pague, y si hay más gente que la justicia lo diga". Incluso, destacó: "Yo no sé por qué pasó esto. Él no tenía antecedentes, tuvo de robo pero después se dieron cuenta que no fue él".



"No había drogas en mi casa que yo sepa", dijo al explicar algunos aspectos de la investigación y aseveró: "Me metieron presa por encubrimiento, decían que yo sabía lo que pasó en mi casa. Me llamó por teléfono mi marido y me dijo que me estaba buscando un Comisario. La policía me dijo que tenía que declarar y me detuvieron".



Asimismo, la mujer que se encontraba embarazada durante la desaparición de Sheila y que dio a luz cuando estaba detenida por el homicidio, afirmó: "Quiero mi liberación. Mi bebé chiquito no le pude dar un beso desde que nació" y, notablemente conmovida, agregó: "No sé dónde está, me dijeron que en una familia".



"Cuando yo estaba embarazada de mi bebé él me pegaba", dijo Leonela al referirse a la relación que mantenía con su marido, González Rojas, quien está acusado del delito de "homicidio doblemente agravante por alevosía y femicidio", y agregó: "Tuve problemas de abuso muchos años, salí a pedir ayuda a los vecinos una vez que lo vi a él con mis hijas. Mis hijas me dijeron que papá no había hecho nada".



Para finalizar, la tía de Sheila destacó que tras la detención no volvió a hablar con su pareja, aunque admitió: "Todavía lo sigo queriendo a mi marido, no le voy a mentir", al tiempo que recordó: "Me separé pero volví porque lo amaba". Vale recordar que el cuerpo de Sheila fue encontrado el 18 de agosto, a pocos metros de su casa en San Miguel, el último lugar en que fue vista con vida, cuando jugaba en la puerta con una amiga. Era buscada desde hacía varios días por su padre y su madre, y se barajaban diversas hipótesis.

Fuente: El Intransigente