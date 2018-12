Viajar al exterior en auto: qué documentación llevar y cómo agilizar el cruce en las fronteras

A pesar de la crisis económica y el dólar rozando los 40 pesos, hay muchas familias que no quieren resignar su viaje al exterior en vacaciones. Si bien algunas agencias ofrecen paquetes tentadores y las low cost seducen con boletos a precios accesibles, cada vez son más los turistas que prefieren organizar la travesía por su cuenta y salir del país en auto.



Para aprovechar sin sobresaltos el período de descanso y no tener inconvenientes al momento de pasar por el puesto de migraciones, es necesario saber qué documentación llevar, qué papeles del auto presentar y qué formularios se pueden completar on line para agilizar el ingreso a los países limítrofes.

El DNI digital (apto para viajar a países del Mercosur) y el pasaporte son los únicos documentos válidos ya que los DNI escritos a mano (tapa verde, bordó y libreta celeste), constancia de DNI en trámite y documentos deteriorados no son tenidos en cuenta. Para poder egresar del país sin inconvenientes, el DNI de los menores tiene que renovarse entre los 5 y los 8 años, y también a los 14. En todos los casos se verifica su vencimiento.





Para que un menor de 18 años pueda cruzar la frontera debe cumplir con ciertos requisitos. Si el niño o la niña viaja con ambos padres basta con que acrediten el vínculo mediante libreta civil de familia o partida de nacimiento en donde consten los datos filiatorios de los progenitores.

Si solo viaja con uno de ellos, además de demostrar la relación parental con alguno de los documentos citados, debe acompañar la autorización del padre o la madre ausente. Y en el caso de ser hijo de menores de edad, no solo necesita la autorización de los padres sino también el permiso de uno de sus abuelos. Toda esta documentación deberá ser presentada en original o copias debidamente legalizadas o certificadas.



Al llegar al puesto de control el automovilista debe presentar su registro de conducir, cédula verde (si no es titular del vehículo, cédula azul o poder legalizado ante escribano), seguro automotor con cobertura internacional, patente colocada adelante y atrás, grabado de cristales, matafuegos, balizas y oblea vigente para el caso de vehículos con GNC.

Desde la Dirección de Seguridad Vial y Transporte de Gendarmería le informaron a Infobae que "además de presentar toda la documentación en orden, el vehículo debe tener las luces medias encendidas y cinturón de seguridad para cada uno de los pasajeros". Y en caso de llevar productos de origen cárnico o vegetal -sobre todo para cruzar a Chile- es necesario pasar el control del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).



Mascotas

También hay que recurrir al Senasa para salir del país con una mascota porque hay ciertas exigencias que cumplir. Para obtener el permiso se debe ingresar a la web del Senasa e iniciar una autogestión. Allí se detalla la documentación a presentar y se brinda la posibilidad de sacar un turno on line para concurrir el día y hora solicitado con la mascota para finalizar el trámite de manera presencial. El horario de atención es de lunes a viernes de 12 a 16 horas y el trámite es arancelado.



Salud del viajero

A la hora de armar el equipaje, desde el portal Salud del Viajero del Ministerio de Salud aconsejan llevar artículos para primeros auxilios y medicamentos básicos para enfermedades comunes. Si el turista toma algún remedio en particular debe transportarlo con su caja original, declararlo en la Aduana y presentar un certificado firmado por su médico.

El botiquín básico debe incluir repelente para insectos, alcohol en gel, antiséptico, protector solar, bandas adhesivas, gasas esterilizadas, guantes de látex, termómetro, tijeras, tabletas potabilizadoras de agua (según destino) analgésicos, antifebriles, antidiarreicos y sales de rehidratación oral (para el tratamiento de la diarrea del viajero).

Si bien las autoridades sanitarias de Brasil, Bolivia y Paraguay no solicitan a los argentinos certificado internacional de vacunación para ingresar a su territorio, el gobierno de Brasil aconseja aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla para visitar algunas regiones y ciudades como región norte, centro oeste, Maranhão, Minas Gerais, oeste y sur del Estado de Bahía y norte del Estado de Espirito Santo. La aplicación de la vacuna dura toda la vida, al igual que el certificado expedido. En el caso que la persona esté contraindicada para recibir la vacuna por sus condiciones personales podrá tramitar su certificado de exención en Sanidad de Fronteras (La Boca -CABA).





Pasos fronterizos

Los cruces a otros países deben realizarse en horarios específicos -según el destino elegido – ya que no todos los puestos de control están abiertos las 24 horas. Para consultar el estado de cada uno de ellos, se aconseja chequear el sitio oficial de los pasos internacionales.



Por acceder por vía terrestre a los cinco países limítrofes, los pasos fronterizos más utilizados por los turistas son: 6 hacia Chile (Agua Negra, Los Libertadores, Pehuenche, Jama, Pino Hachado y Mamuil Malal), 2 hacia Bolivia (Salvador Mazza y La Quiaca), 3 hacia Brasil (Paso de Los Libres, Santo Tomé e Iguazú), 2 hacia Paraguay (Clorinda y Posadas) y tres hacia Uruguay (Gualeguaychú, Concordia y Paysandú).



A la hora de tomarse vacaciones, los destinos más elegidos por los automovilistas durante el verano son Brasil y Chile. Por tal motivo, se implementaron medidas recientes para agilizar el ingreso a esos países.

A mediados de diciembre, la Policía Federal de Brasil habilitó en su página web una opción para que los turistas registren previamente su entrada y así evitar demoras innecesarias.



Una vez completado el formulario con nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo, número, tipo de documento y fecha en la que tienen previsto cruzar la frontera; el sistema emite un código verificado que debe presentarse ante el agente migratorio (ya sea impreso o en el celular) para validar el pase. En caso no poder hacerlo on line, deberán dirigirse a la atención convencional. Por el momento solo está disponible para cruzar por Uruguayana.



Los que deseen visitar Chile, en cambio, deben ingresar a www.afip.gov.ar/viajeros, completar las declaraciones juradas de objetivos y vehículos, imprimir los formularios y presentarlos en el punto fronterizo de salida para ganar tiempo y llegar más rápido al destino de descanso.

Consultados por Infobae, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial dijeron que las rutas con mayor índice de siniestralidad son las 146 y 143 de Mendoza (ambas en los tramos de San Rafael) y las de mayor índice de mortalidad son la 9 de Jujuy (en el tramo de Riobamba) y 14 de Misiones (en el tramo de San Vicente).



Equipaje, franquicias, egreso e ingreso de divisas

Con la nueva modificación de la franquicia individual, publicada a fines de septiembre en el Boletín Oficial, el viajero ahora puede ingresar artículos por un valor de u$s 300 (antes era de u$s 150) si la hace por vía terrestre. Pero los menores de 16 años, en cambio, gozan de u$s 150 de franquicia. Para ambos casos, si lo ingresado sobrepasa esas cifras deberá pagar un 50% del excedente.

Con respecto al egreso o ingreso de dinero del exterior, se permiten sumas inferiores a u$s 10.000 o su equivalente en otras monedas en adultos y valores inferiores a u$s 5.000 en menores de edad. Para las compras en el Free Shop -tiendas libres de impuestos que hay en los aeropuertos-, rige una franquicia de u$s 500.