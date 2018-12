Rufino||De seguridad no se habla

El Consejo de Seguridad de Rufino tenía prevista una reunión para esta tarde con el intendente y con el concejo deliberante. Pero al mediodía Natalio Lattanzi avisó que no asistiría al encuentro programado. El faltazo del intendente, no ayudó en nada a mejorar la ya tensa relación del ejecutivo con el organismo de seguridad. En la reunión no solo se iba a hablar del aporte que el municipio debe hacer para el funcionamiento del consejo, sino también de la necesidad de dar un mensaje claro y consensuado en relación a los festejos de año nuevo y las fiestas privadas.



«El Consejo de Seguridad decidió pedir una reunión al intendente por el tema de las fiestas privadas, presentamos la nota como corresponde pero ni nos contestaron», dijo a La Tribuna del Sur Silvana Robles, secretaria del Consejo de Seguridad. «Por eso pensábamos plantear el tema hoy aprovechando la reunión con los concejales, pero lamentablemente no se pudo..., Lattanzi avisó que no iba», agregó. Robles lamentó la falta de diálogo del intendente con el Consejo de Seguridad. Y en cuanto a los festejos de año nuevo, afirmó que «muchos chicos van a ir al parque a festejar, y espero que el municipio prepare el lugar para recibirlos, cuidarlos, y permitir que se diviertan sanamente». «Lamentamos mucho no haber tenido la oportunidad de sentarnos a hablar de estas cosas con el intendente», concluyó la secretaria del Consejo de Seguridad.



La Tribuna del Sur