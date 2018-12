Horas decisivas para Cambiemos en Córdoba: quedan dos días para inscribir la alianza para las elecciones de 2019

A dos días de que culmine el año judicial y comience la feria en el mes de enero,Cambiemos vive horas decisivas en la provincia de Córdoba. Pese a un acuerdo firmado el 29 de noviembre por los presidentes del PRO, la UCR , el Frente Cívico y la Coalición Cívica, la alianza aún no está constituida ante la Justicia Electoral, por lo que por el momento cada partido competiría por separado en los comicios provinciales del 2019.

El penúltimo día de noviembre los presidentes partidarios Ramón Mestre (UCR), Dario Capitani (PRO), Ernesto Martínez (Frente Cívico de Córdoba) y Gregorio Hernández Maqueda (Coalición Cívica – ARI) firmaron un documento en el que acordaron fijar una fecha para las elecciones internas y delinear el procedimiento de selección de candidatos.

En el acuerdo expresaron la voluntad política de unirse en una alianza electoral para presentar un candidato común que compita el 12 de mayo en las elecciones provinciales, municipales y comunales. También adelantaron que la fecha de las internas sería el domingo 24 de febrero y que en un plazo de 15 días corridos se aprobaría el reglamento electoral. Un mes después, la firma ante la Justicia Electoral no se concretó y la alianza corre riesgo de no concretarse.



El partido que aún no se dispuso a presentar la documentación necesaria para la conformación de la alianza es el PRO local. El resto de los espacios esperan que lo haga en las próximas horas, ya que a partir del 2 de enero comienza la feria judicial y la alianza necesita la aprobación del Juzgado Electoral para poder organizar la interna y que la unidad quede sellada legalmente.

En las últimas horas de este miércoles el Comité central de la Unión Cívica Radical de Córdoba emitió un documento en el que instó a firmar el acuerdo pactado. Hasta el momento no se acordaron la totalidad de las pautas y condiciones de constitución de la alianza. Tampoco de las elecciones internas que deberían llevarse a cabo dos meses antes que los comicios provinciales.

Las idas y vueltas para conformar la alianza no tienen un argumento claro. Desde la UCR local advierten que la demora se debe a diferentes trabas que Darío Capitani puso en las últimas semanas. Desde el cambio de fecha para la realización de la interna hasta el costo que implica la logística de la elección. Sin embargo, confían en que las próximas 48 horas el PRO presente la documentación necesaria y la alianza se concrete. Luego la justicia deberá confirmar durante la feria la fecha de los comicios.