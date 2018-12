Christophersen||Cuatrerismo desatado

Un productor de Chirstophersen se comunicó con La Tribuna del Sur, para hacer público el reclamo de los ganaderos de esa zona ante los reiterados casos de cuatrerismo. El accionar de lo que parece ser una banda organizada, tiene atemorizados a los productores, y algunos decidieron liquidar sus rodeos y dejar la actividad, como es el caso del establecimiento El Tero Blanco, que tenía alrededor de 400 animales y cerró como consecuencia del robo de alrededor de 35 vacunos. Recientemente continuaron los episodios de cuatrerismo, contó quien se comunicó con este portal de noticias. «Hace 15 días se llevaron 8, hace una semana otros 4..., ya no sabemos qué hacer ni con quien hablar... se han robado más de 100 animales en los últimos tiempos..., de una estancia de acá cerca se llevaron 70, a veces los carnean en el campo y otras se los llevan..., el fiscal de ahí tiene muy buenas intenciones, pero no tiene medios», relató. Christophersen está en jurisdicción del Juzgado de Rufino, y La Tribuna del Sur requirió información sobre el tema en la fiscalía local.



«Hemos hecho operativos en Chirstophersen, inspecciones, allanamientos, pero no se encontró nada... Aparentemente se trata de una banda que opera en esa zona, pero vienen de Teodelina o María Teresa que ya no es jurisdicción nuestra...», informaron en la fiscalía rufinense. Teodelina y María Teresa están en jurisdicción judicial de Venado Tuerto. Para los productores de Christophersen y la zona, lo anterior es un detalle menor y siguen pidiendo soluciones. Aunque reconocen que «el fiscal de Rufino mandó a Los Pumas y nos garantizó que por 45 días íbamos a estar tranquilos, cumplió...; pero se fueron Los Pumas y todo volvió a ser igual. Sabemos que policía y justicia no tienen los medios necesarios..., pero alguien tiene que hacer algo, no puede ser que tengamos que dejar la actividad por los robos», enfatizó el productor ganadero que se comunicó con este portal.



