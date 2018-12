Hizo un grupo de WhatsApp con todas sus ex novias porque se sentía solo

Muy arriesgado, un joven sumó a cuatro de sus ex novias a un grupo de WhatsApp y como era de esperarse, nada salió bien.

Está por finalizar otro año y es cuando solemos estar más melancólicos, por aquellas personas que entraron y salieron de nuestra vida, y así le pasó a Tom, quien añadió a todas sus ex novias a un grupo de WhatsApp porque se sentía solo.

¿Qué posibilidades hay de que esto saliera bien? Quizá ninguna, y tal vez eso lo sabemos todos, menos Tom, y aunque no estalló el universo, sí se encendieron los ánimos y el sitio de Internet Unilad publicó las capturas de pantalla de esta intensa conversación de WhatsApp.

Según Unilad, esto sucedió en la Navidad del 2017, y no nos sorprendería que Tom siguiera soltero pues sus ex novias lo mandaron muy lejos, de nuevo.

Eran las las 10:38 de la noche cuando Tom decidió que sería buena idea añadir a sus ex novias al mismo grupo de WhatsApp, el cual tituló: Merry ex-mas.

“Feliz Navidad, chicas”, escribió Tom para darle la bienvenida a sus ex novias. “Estaba pensando en ustedes y quizá les gustaría compartir algunas memorias con las otras, ya que este año estoy solo y las echo de menos”, añadió.

Una de ellas, de nombre Gemma, preguntó si él había bebido de más. Quizá el comienzo de esta charla grupal no estuvo tan mal, pero la cosa empeoró cuando otra de sus ex, Bella, lo mandó muy lejos y no escribió nada agradable sobre él.

Lisa abandonó el grupo sin escribir nada, pero Bella continuó y le reclamó a Tom por incluirla en un grupo en donde estaba otra mujer con la que supuestamente le fue infiel.

Entonces intervino Steph, al parecer la tercera en discordia a la que se refería Bella. Ella escribió que Tom le dijo que lo habían dejado, a lo que Bella contestó que le mintió. Ellas siguieron discutiendo en el grupo de WhatsApp mientras Gemma no paraba de reír.

Tom trató de defenderse y dijo que Bella se había marchado de la ciudad y que por eso le envió un mensaje diciéndole que habían terminado. “¡Me escribiste en Facebook, que sabes que nunca lo miro”, le contestó Bella.

Gemma, mientras tanto, seguía riendo, algo que acabó por molestar a Bella y le preguntó que quién rayos era. “Tom y yo estuvimos juntos en el colegio, pero seguimos siendo amigos”, contestó.