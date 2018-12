Absolvieron a Milagro Sala en la causa conocida como "Balacera de Azopardo"

El Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy absolvió este jueves a Milagro Sala en el juicio conocido como "La Balacera de Azopardo", hecho ocurrido en octubre del 2007 en el cruce de calles Zenta y Bayo del barrio San Francisco de Álava (ex Azopardo), en la capital jujeña.

La referente kirchnerista estaba acusada de mandar a matar al dirigente Alberto "Beto" Cardozo y quienes debían cumplir con esa tarea eran los ex miembro de la agrupación Tupac Amaru, Fabián "Chato" Ávila y Rafael Páes.

Los jueces aplicaron el principio de in dubio pro reo y dispusieron la liberación de Sala en lo que se refiere a la causa, aunque continuará detenida por otras investigaciones judiciales.

En tanto, los jueces encontraron a Ávila culpable del delito de tentativa de homicidio y deberá cumplir una condena de 6 años y 6 meses de cárcel.



A su vez, el tribunal absolvió a Cardozo, quien estaba acusado por "homicidio simple en grado de tentativa" y que permaneció preso durante tres años.

Cabe recordar que Páes fue sobreseído en 2016 por el juez de instrucción penal, Pablo Pullen Llermanos, luego de involucrar a Sala en el hecho.