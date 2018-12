Lifschitz: “sería trágico para el país terminar entre Macri y Cristina Kirchner”

“Sería muy trágico para Santa Fe y la Argentina que terminásemos encorsetados entre Macri y Cristina”, enfatizó Lifschitz.

El dirigente socialista, agregó: “Sería una opción que dejaría sin futuro al país. Hoy por hoy ninguno de los dos podría garantizar la gobernabilidad en los próximos cuatro años. Ni sacará al país de la profunda crisis”.

Para Lifschitz es indispensable “que se conforme una tercera alternativa: amplia, transversal. Con gente del peronismo, del radicalismo, con el progresismo”.

“Hay mucho diálogo y preocupación en muchos dirigentes, y yo estoy trabajando para que se haga realidad. Me gustaría participar”, dijo.

Según dijo, tiene “buen diálogo” con gobernadores peronistas como Juan Schiaretti, de Córdoba, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos.

“Pero una opción peronista, aun distinta a Cristina, no es la opción que busca el país. Con eso no alcanza, no es suficiente para romper la polarización. Para quebrar la polarización tiene que ser algo muy convincente y transversal, porque debe convocar a los dos sectores del electorado. Hace falta una propuesta que incluya a diversos sectores de la política”, agregó.

Además, insistió en que tiene “diferencias profundas con Cambiemos, si bien hay sectores que hoy integran Cambiemos que históricamente estuvieron muy cerca nuestro, particularmente el radicalismo”.

“No descarto que en algún punto pudiéramos pensar en una tercera opción, que incluya al radicalismo”, señaló el mandatario en declaraciones a Canal 4 Express.