Rufino: Una radio censurada

Funcionarios municipales con orden de no dar notas a FM Rufino.

Ayer el movilero de FM Rufino intentó hacer una nota al responsable del área de deportes del municipio Jorge Malacarne, en el acto de inauguración de la temporada de pileta en el Parque. Pero la nota no pudo hacerse, el funcionario confió al movilero Agustín Pérez que por orden del intendente, los funcionarios municipales tienen prohibido dar notas a FM Rufino.



El motivo del «silencio de radio», dijo a La Tribuna del Sur el periodista y director de la emisora Alejandro Albornoz Villagra (foto), es «porque no damos mensajes positivos, eso le dijo Malacarne a Agustín (Pérez)». «Lo que pasa es que el ejecutivo no entiende que no somos radio municipal...», señaló Albornoz. Desde este portal de noticias, repudiamos la actitud discriminatoria del municipio, y nos solidarizamos con los colegas de FM Rufino.



La Tribuna del Sur