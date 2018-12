Julio Piumato sigue encadenado en una comisaría para pedir que liberen a una empleada judicial

El jefe de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, se encadenó este miércoles por la noche a una baranda de la comisaría 43 del barrio porteño de Floresta, donde se encuentra detenida una abogada que desempeña funciones en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

La mujer, llamada Vanesa Maida Bertelegni, fue arrestada tras participar de una discusión con una automovilista en el cruce de Fernández de Enciso y Asunción, en Villa Devoto.

Según denunció Piumato, la detención se produjo luego de que una automovilista bloqueara la rampa que Bertelegni pretendía utilizar para trasladar a su madre, que se encuentra en silla de ruedas. Eso generó "una discusión callejera y la intervención del personal policial", relató.





Fuentes policiales indicaron a Infobae que en pleno enfrentamiento verbal la mujer golpeó a la conductora en la cara y luego dañó con su puño el parante trasero del vehículo que supuestamente obstruía el paso. En el lugar intervino el SAME, para atender a la mujer agredida, y luego la Policía de la Ciudad, que por pedido de la Justicia arrestó a la atacante.

Piumato adelantó que "se mantendrá encadenado en la puerta de la comisaría hasta tanto se ordene su inmediata liberación". Junto a él se encuentran unas 30 personas del sindicato que maneja.

"Es un disparate, no hay el más mínimo respeto por los derechos humanos. No se puede privar de la libertad a una persona sin antecedentes ni nada", dijo el gremialista, y apuntó contra el fiscal Néstor Maragliano, quien ordenó el arresto. "Es un incidente callejero, no se justifica por algo menor que a una persona la tengan detenida 24 horas en un calabozo", agregó.