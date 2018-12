Lifschitz firmó el decreto para la consulta popular por la Reforma de la Constitución

El gobernador Miguel Lifschitz firmó el decreto mediante el cual oficializó el llamado a una consulta popular no vinculante para la Reforma de la Constitución para el período 2019-2023.

Con el número de decreto 4208 y con fecha de hoy, 26 de diciembre de 2018, la consulta popular fue fijada para el domingo 16 de junio próximo, coincidentemente con la votación para elegir al nuevo gobernador de la provincia de Santa Fe, a los intendentes y presidentes de comuna.





"El electorado deberá responder por la afirmativa o la negativa sobre la necesidad de reformar la Carta Magna Provincial durante el curso del período de gobierno 2019/2023", señala el decreto, que agrega que "la gente podrá emitir su opinión mediante la opción que se hará efectiva mediante el agregado de una nueva boleta única separada, que contenga de forma clara dicha alternativa".

De esta manera, el gobernador oficializó la consulta popular para el día de los comicios, algo que ya había adelantado hace unos días, cuando frente a la dirigencia de todos los partidos aliados y en momentos de hacer un balance de sus tres años de gestión, anunció su intención de llevar adelante esta consulta.

En ese marco, Lifschitz anunció ese día que Antonio Bonfatti será el candidato a sucederlo y que, en ese sentido, no habrá internas en el Frente Progresista (FPCyS).

"No sería bueno, después de todo lo avanzado y logrado, que volviéramos a guardar en un cajón el proyecto de reforma constitucional. Por eso, quiero proponerles que, aprovechando el proceso electoral del año próximo y para no generar nuevos costos ni complicaciones al sistema electoral de la provincia, que podamos también junto a los comicios generales (junio) hacer un plebiscito o consulta pública a favor de la reforma", justificó el gobernador en ese momento.