"Langostas gigantes": En Venado Tuerto también aparecieron las tucuras

En la ciudad la misma apareció en diferentes barrios, la foto que ilustra esta nota fue tomada en el centro de Venado Tuerto.

Estos insectos son las tucuras quebracheras que pueden llegar a medir hasta 14 centímetros, casi cinco veces más que la langosta que vemos más a menudo. Las tucuras no son una especie peligrosa para el ser humano y en la ciudad tampoco suponen un problema; aunque los especialistas reconocen que "es raro" verlas en zonas urbanizadas. No se trata de una invasión y se aclara que la presencia de estos insectos no representa riesgo sanitario para la población.

De todos modos recomiendan no manipularlas porque si bien no son agresivas ni venenosas, tienen unos pequeños serruchos en las patas traseras que pueden lastimar.

De nombre científico Tropidacris collaris, estas langostas gigantes se sienten más cómodas en ambientes más calurosos y secos. Y sobre todo, en los campos, donde tienen fácil acceso a comida. Por eso para los productores agrícolas son un dolor de cabeza.

Son conocidas por su voracidad que arrasa con los quebrachos –de allí el mote tucura “quebrachera”– y las plantaciones de sorgo, soja y pasturas.

Si bien no hay una razón para verlas por la ciudad, los especialista aventuran una hipótesis que se aplica a cualquier especie: sin medios para sobrevivir dónde estaban, decidieron moverse. Otro factor que pudo haber incidido es el fin de año atípico en la región en cuanto a temperaturas. A diferencia de otros diciembres, no hace tanto calor –llamó la atención– y algunos insectos y animales se desorientaron.

© 2018 Diario La Guía