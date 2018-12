Cavallero: "Rosario es la capital del lavado del dinero del interior del país"

"Rosario es la capital del lavado del dinero del interior del país", denunció esta mañana el diputado provincial y exintendente de la ciudad, Héctor Cavallero.

Lo hizo en el marco de una conferencia conjunta con el legislador Carlos Del Frade y la exdiputada María Eugenia Bielsa, donde presentaron diez puntos para combatir la inseguridad, la violencia y el narcotráfico en Rosario

La conferencia se dio tras la saga de ataques a balazos contra domicilios e instituciones de la Justicia que tienen en vilo a la ciudad.



"Yo considero que Rosario es la capital del lavado de dinero del interior del país. Acá vienen a lavar dinero del norte de Santa Fe, gente de Córdoba y Entre Ríos", denunció Cavallero. Y entre otro nombres recordó el del Walter Serra, asesinado en 2014 tras salir de una financiera.

"¿No les llama la atención las balaceras y asaltos a gente que no pueden justificar el dinero en negro que tienen?", apuntó el diputado.



"El crimen organizado y el narcotráfico no puede existir sin tres componentes: el político, el judicial y la policía", señaló Cavallero.

Dijo además que en el año 90, durante su intendencia en Rosario, presentó en la Justicia Federal "una lista de lugares donde se vendía (droga), denuncié la existencia de narcotráfico en la ciudad. Eso trascendió, aparecieron los nombres y no es una cosa alegre haber vivido en aquel entonces, donde había gente que opinaba que un intendente no podía denunciar a sus propios ciudadanos".

Para Cavallero, hoy fallan los tres niveles del Estado: el municipal, el provincial y el nacional. Y en el caso local pidió que se haga un relevamiento por distrito de todo aquello que pueda estar vinculado a la actividad del crimen organizado y el narcotráfico, como desarmaderos, galpones abandonados y pensiones truchas.

Mensaje a la ciudadanía. La mesa de los tres dirigentes políticos fue convocada "independientemente de lo electoral y simplemente en su calidad de ciudadanos".

"Nos estamos dirigiendo a la ciudadanía. No a la política ni al periodismo. Nos estamos dirigiendo a través de ustedes a la ciudadanía para decirle que sí se puede si hay voluntad política", señaló Bielsa.