Murió la cocinera Choly Berreteaga

Esta mañana murió la reconocida cocinera Choly Berreteaga a los 91 años. Su verdadero nombre era María Esther Brañeiro y fue una de las primeras cocineras que trabajó en la televisión. Con más de cincuenta años de carrera en el rubro gastronómico editó también más de 50 libros de cocina.

Su estado de salud era delicado desde hacía unos años: "En diciembre del 2014 tuve un síncope y tuve que parar un poco mi ritmo de trabajo. Estaba comprando con mi hija los regalos de Navidad, era el 23 de diciembre y estábamos en un shopping. De pronto me sentí cansada y le dije 'me voy a sentar un poco porque no me siento bien' y luego no me acuerdo más", había contado entonces.



Nacida en Galicia, España, Choly se mudó a la Argentina junto a su familia y vivió muchos años en el barrio porteño de Almagro. Fue una de las chefs más queridas del país y una de las pioneras en la conducción femenina en un programa de cocina.

En 1986 empezó a trabajar en Utilísima y diez años después comenzó su programa Cocina fácil, que revolucionó la pantalla chica y le dio un público fiel que seguía sus recetas.



En 2009, a meses de cumplir 47 años de trayectoria ininterrumpida en la TV, fue declarada Ciudadana Ilustre del Partido de Morón.

Luego de varias temporadas de Cocina fácil, en 2014 cuando cumplió cincuenta años de trayectoria y condujo el ciclo "50 años junto a Choly", donde finalmente se despidió de la pantalla chica.