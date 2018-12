Santa Isabel: despiste sobre Ruta N°8

En horas de la tarde de la víspera, sobre Ruta Nacional N° 8 a la altura del kilómetro 336, por causas que se tratan de establecer, un auto marca Fiat Uno color blanco conducido por un hombre de 30 años domiciliado en Florencio Varela (Bs. As.), acompañado por su pareja de 27 años domiciliada en San Vicente (Bs. As.), su hermana y dos menores de 2 y 5 años, despistó hacia la banquina del carril contrario, impactando el lateral izquierdo del vehículo contra un árbol. Como resultado del siniestro, los ocupantes del automóvil fueron trasladados al hospital Alejandro Gutiérrez de Venado Tuerto, la joven de 27 años y la menor de 5 años presentaron heridas de carácter graves, mientras que el menor de 2 años presentó lesiones leves y el conductor y su hermana no presentaron lesiones.

En el lugar se hicieron presentes personal de comisaría Quinta, Bomberos Voluntarios de Santa Isabel y personal de Emergencias 107 que trasladó a los ocupantes del vehículo hacia el hospital de Venado Tuerto.