Tres muertos al desbarrancar un colectivo en la alta montaña mendocina

Tres pasajeros murieron, dos de ellos niños de diez y tres años, y varias personas resultaron heridas al desbarrancar esta mañana un colectivo con 47 personas a bordo en la ruta nacional 7, cerca de la localidad de Uspallata, en la alta montaña mendocina, indicaron autoridades provinciales.

El hecho, que involucró a un colectivo de la empresa chilena Ahumada que viajaba desde el país vecino a Mendoza por el paso internacional Cristo Redentor, ocurrió cerca de las 6.30 a la altura del kilómetro 1.155, unos kilómetros al oeste de la villa cordillerana de Uspallata.





Los fallecidos son Maritza Ramos, de 35 años, quien vivía en Chile pero es oriunda de Perú, y dos niños chilenos: Esteban Felipe Arredondo, de diez, y Maihe Calderón Ramos, de tres años, precisó el Ministerio de Seguridad local.

El jefe de la Policía, Roberto Munives, dijo que "el conductor perdió el dominio del colectivo y cayó sobre el costado derecho de la calzada hacia un barranco, del lado del río Mendoza".

Munives indicó además que se aplicó "el protocolo previsto" para esos casos y que actuó el "comité de crisis de alta montaña".

Según las primeras hipótesis, el chofer del ómnibus patente DRZJ 33, habría perdido el control del micro al quedarse dormido.

En una entrevista con los canales de televisión locales 7 y 9, la tía de uno de los chicos fallecidos en el siniestro vial dijo que el chofer le había pedido disculpas a su hermano por quedarse dormido. "Te digo lo que él le dijo a mi hermano: «Perdón me dormí»", contó Laura Arredondo, quien tiene además a otro sobrino en observación en el hospital pediátrico Humberto Notti.

Los dos conductores con los que contaba el colectivo quedaron en calidad de aprehendidos en la localidad de Uspallata y aún no han sido imputados, precisaron fuentes judiciales.

La empresa chilena emitió un comunicado en el que confirmó el "lamentable accidente" del bus, que había salido de Santiago de Chile a las 21.30, y aseguró que los miembros de la tripulación, compuesta por dos choferes, "mantenían sus descansos legales".

Además, la empresa confirmó que el colectivo transportaba 45 pasajeros de varias nacionalidades: "19 argentinos, un boliviano, 15 chilenos, un colombiano, un ecuatoriano, cuatro peruanos, un paraguayo, dos uruguayos y un venezolano".

El subsecretario de Salud local, Oscar Sagas, dijo que a la ciudad de Mendoza llegó "un helicóptero con un paciente que fue internado en el hospital Central y está fuera de peligro".

"Tenía un traumatismo con pérdida de conocimiento, pero está estable", precisó.

Este mediodía otros diez pasajeros heridos fueron trasladados vía terrestre a hospitales del Gran Mendoza, principalmente el Central y el Lagomaggiore, con "traumatismos y fracturas" pero "están controlados y ninguno —al momento— en estado crítico", detalló Sagas.

En tanto, ya recibieron el alta unos 35 pasajeros con heridas leves que estuvieron en observación en el hospital de Uspallata, cercano al lugar del siniestro, indicaron esta tarde fuentes del Ministerio de Salud mendocino y señalaron que otros once pasajeros continuaban internados en centros de salud del Gran Mendoza.

La empresa Ahumada dispuso un bus para trasladar a las personas oriundas de Chile de regreso a su país que ya recibieron el alta, que viajarán acompañados "por una ambulancia del servicio de emergencias chileno", precisaron fuentes del gobierno mendocino.