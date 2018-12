Lifschitz postula a Lavagna como el candidato del "consenso" en 2019

El gobernador Miguel Lifschitz parece decidido a jugar un rol activo en 2019. Y no solo en la provincia —donde el Frente Progresista se juega la continuidad en el poder—, sino también en el escenario nacional, en el que el socialismo busca encontrar un lugar que lo cobije. En ese contexto, ayer consideró que el economista Roberto Lavagna puede ser "el hombre del consenso" de cara a las elecciones generales del año próximo, y afirmó que la oposición debe presentar en los comicios "una propuesta transversal que supere la polarización" entre el oficialismo y el kirchnerismo.

"Lavagna puede ser el hombre del consenso que necesitamos para dejar atrás la polarización", afirmó el mandatario santafesino.



Conversaciones

Lifschitz reveló que habló con dirigentes como los gobernadores de Córdoba y Entre Ríos, Juan Schiaretti y Gustavo Bordet, respectivamente, y con "dirigentes que están incómodos en el radicalismo, no solo Ricardo Alfonsín". Según sus palabras, de esas charlas surgió el nombre de Lavagna para "promover una propuesta alternativa a los dos proyectos en pugna".

El gobernador opinó que "quien asuma en 2019 tendrá un país más difícil que ahora, con indicadores graves, y hacen falta consensos ciudadanos".

"La realidad de los números es muy complicada en el país. El presidente (Mauricio Macri) no ha cumplido ninguna de sus metas. La recesión tiene un efecto que se va acumulando y en los próximos meses se va a agravar".

En ese sentido, dijo que "Santa Fe tiene realidades que la hacen más resistente a situaciones de crisis, si bien la realidad nos afecta".

También manifestó que "hay actividades que compensan, como el sector agropecuario" y que hay en carpeta proyectos de obra pública "que generan empleo". Además, ponderó que haya cláusula gatillo para empleados públicos y jubilados en la provincia.

"En los próximos meses se irá complicando la situación" por la recesión y se mostró crítico con el gobierno de Mauricio Macri. "No se cumplieron los objetivos planteados al asumir: no se bajó la inflación, sino todo lo contrario; no hay proceso virtuoso de inversiones en el sector productivo; no aumentó el empleo; no bajó la pobreza; subió la deuda externa; y las tasas del 60 por ciento hacen imposible un proceso productivo". Apuntó que "parece difícil que se revierta en el último año de gobierno".

Plano provincial

Por otro lado, y ya en el plano de política provincial, Lifschitz diferenció la alianza que a nivel nacional la UCR tiene con Macri. "Los dirigentes y legisladores del radicalismo están en el Frente Progresista, incluso se mantuvieron en pleno auge de Cambiemos y no hay riesgo de que eso cambie".

Lifschitz estimó que "hay un grupo más reducido" en torno al intendente de Santa Fe y ex titular del comité nacional de la UCR, José Corral, que "es el vocero de Macri en la provincia, seguramente será su candidato, pero no representa una amenaza, estamos confiados en revalidar nuestra presencia electoral".

Massa promueve su Alternativa Federal

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, afirmó ayer que Alternativa Federal "es el instrumento con el cual cambiar el camino equivocado del gobierno" e insistió con que "las prioridades" de la dirigencia deben ser "el trabajo y la producción" en vez de "la timba financiera"."Somos la primera alternativa que tienen los argentinos, somos el instrumento con el cual podemos cambiar el camino equivocado. Necesitamos ponernos de acuerdo en políticas federales", señaló Massa durante una visita a Corrientes."El trabajo y la producción son nuestras prioridades, no la timba financiera, porque lo único que le gana a la pobreza es el empleo y la educación. Nos prometieron pobreza cero y venimos perdiendo 35 a 0", remarcó el ex diputado nacional.Sobre la gestión de Cambiemos, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner evaluó que, en los últimos tres años, el gobierno nacional "tiene el triste récord de haber puesto a Argentina entre las cinco peores economías del mundo".

"La inflación es la más alta de los últimos 30 años; tenemos el peor riesgo país de los últimos cinco años; la peor devaluación de los últimos 10 años. Los índices de desempleo y el crecimiento de la pobreza son cosas que duelen", subrayó.