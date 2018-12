Villa Cañas|| en la audiencia la imputada contó otra versión de la historia

Tras recepcionar la denuncia de un productor agropecuario y empresario del rubro transporte sobre un supuesto desfalco de más de 10 millones de pesos sufrido en manos de quien hasta hace unos meses era su administradora.

Raposo imputó a Patricia P, su hermano Alberto M, ambos asistidos por el abogado Santiago Ruiz y al policía Daniel B, quien contó con la asistencia técnica de Omar Rodríguez Arregui, por el hecho de Defraudación por Administración fraudulenta, la primera como autora material del hecho y los segundos como partícipes necesarios. El juez de la causa es Benjamìn Revori. Raposo pidió una audiencia para pedir la medida cautelar que será realizada hoy.

En esta etapa primaria el fiscal imputó a la mujer por la extracción de fondos de la empresa denunciante y hacer transferencias a su cuenta bancaria, de su hermano y su ex esposo. También pagar facturas por la compra de ropa, calzado y elementos de uso gastronómico que serían destinados a sus 4 comercios de venta de indumentaria ubicados en Villa Cañàs y Venado Tuerto y un bar inaugurado hace poco tiempo atrás en Villa Cañàs, todo por una suma de 9 millones de pesos.

Estos datos son emergentes de una auditorìa externa que ordenó el empresario, en ocasión de que la empleada se tomó vacaciones y empezaron a llegar a cobrar cuentas que él pensaba que estaban canceladas. El tramo auditado es de mayo de 2017 a agosto de 2018. Según el denunciante en los primero meses del 2017 observó una merma en sus ingresos y al consultar a la administradora esta argumentó que pagaban muchos impuestos e intereses por lo que tuvo que vender su reserva de cereal. En junio de ese año contrató un auditor externo, quien reclamó documentación que le fue negada. Al faltar unos días la empleada otra sorpresa desagradable lo esperaba ya que llegaron personas que exigían el pago de arrendamientos atrasados y según explicó el empresario para poder saldar la deuda tuvo que refinanciar casi un millón de pesos.

Al poco tiempo la mujer dejó su trabajo e inició una demanda laboral que está en trámite.

Los valores auditados por contador externo y registrados como ilícitos por la fiscalía son: pago tarjeta de crédito: 506 mil pesos; transferencia a favor de su ex marido: 806 mil pesos; artículos de bazar, chopera 270 mil pesos, indumentaria, 2 millones once mil; transferencia a su medio hermano, 609 mil; compra de ropa, 178 mil; transferencia a la cuenta de la imputada 3 millones 350 mil; ropa y calzado 160 mil, entre otros.

La declaración

La primera que pidió declarar ante SS fue la imputada femenina. Durante la audiencia las emociones tuvieron su espacio, lo que empezó con llanto y dolor, se fue transformando en enojo, duras acusaciones, delaciones, responsabilidades, traiciones. La imputada durante más de una hora detalló puntillosamente como se fue desarrollando la relación con su empleador durante 12 años. Cómo fue creciendo la confianza y las exigencias laborales al punto que el empresario le autorizó un poder para que manejara sus cuentas bancarias y pagara los arrendamientos.

Con el paso de los años el acercamiento se acentuó y se volvió más personal y así lo expresó la mujer cuando el fiscal le preguntó que la relación tenía con el empresario y respondió con una palabra que no permitía dudar sobre el carácter personal de la misma.

Así fue que durante una hora la imputada detalló el carácter de los negocios que administraba, dio nombres, fechas, manejos, evasiones fiscales, abuso a la buena fe, con absoluta precisión justificó cada factura pagada a su hermano y otras acciones que fueron planteadas con carácter delictivo por el fiscal. Ademàs en todo momento desligó de su actividad y accionar a su hermano y a su ex pareja policía de quien se divorció el año pasado.

Un dato no menor es que Patricia M. aseguró que su patrón, conocía los manejos dinerarios que ella realizaba y también aclaró que le pagaba sumas muy superiores a los que figuraban en su recibo de sueldo- en época de cosechas o de renovación de arrendamientos – variaban entre 300 y 400 mil pesos, según la operación.

En la oportunidad también declararon los co imputados, el hermano asegurò que los fondos recibidos están respaldados por las correspondientes facturas, en tanto que le ex esposo y policía, aseguró que no sabía que la cuenta bancaria había recibido ese dinero y si bien tenía una chequera en un año solo la usò dos o tres veces.Fotos- Audiencia- Fiscal Raposo- allanamiento en Venado.