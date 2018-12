Sin clásicos, ni triangulares: así será el cronograma acotado del fútbol de verano

El fútbol de verano sufrió varias modificaciones a partir de los encuentros oficiales que quedaron postergados durante el 2018 en la Superliga. El caso que ejemplifica la situación es el que vive River, que debe ponerse al día con 4 compromisos que no concretó por priorizar su camino hacia la gloria de la Copa Libertadores ante Boca.

Como el Millonario recibirá a Defensa y Justicia (válido por la fecha 8) el sábado 19 de enero a las 20 y 4 días más tarde se enfrentará a Unión de Santa Fe (fecha 12) a las 21, el conjunto de Marcelo Gallardo sólo programó un encuentro para la pretemporada: el 15 de enero frente a Nacional de Montevideo en Punta del Este.

San Lorenzo y Huracán, en tanto, optaron por enfocarse al clásico que quedó pendiente de la fecha 13, que se desarrollará el domingo 20 a las 18 en el Nuevo Gasómetro.



Ante este panorama, el acotado cronograma de amistosos veraniegos quedó conformado sin ningún clásico, ni la tradicional competición triangular que componen los equipos grandes.



Los partidos para agendar (todos a las 22:10):

14/1 – Racing vs. Gimnasia (Mar del Plata)

15/1 – Nacional vs. River (Punta del Este)

16/1 – Boca vs. Unión de Santa Fe (Mar del Plata)

18/1 – Independiente vs. Gimnasia (Mar del Plata)

19/1 – Racing vs. Rosario Central (Mar del Plata)

20/1 – Boca vs. Aldosivi (Mar del Plata)