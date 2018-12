Villa Cañás|| allanamientos y detenciones por estafa de 10 millones de pesos

En el marco de una investigación por una defraudación de 10 millones de pesos en perjuicio de un empresario del transporte y productor agropecuario oriundo de Villa Cañas.

En esta ciudad se allanaron y retiraron documentación bancaria, computadoras y celulares de tres comercios de venta de ropa para hombres, mujeres y niños y un bar de moderna instalación , que abrió hace poco más de un mes. En Venado Tuerto la medida judicial se concretó en un local de venta de ropa en calle San Martín a pocos metros de Chacabuco y en un departamento de calle Belgrano, en tanto que en Santa Isabel fueron allanados tres domicilios del mismo propietario, donde también se retiró documentos, equipos tecnológicos, celulares y armas de fuego cortas y largas. En la oportunidad se detuvo una mujer, un hombre con quien tiene una relación de parentesco y un jefe policial de Zona de la URVIII.

La audiencia imputativa por defraudación se realizará en la mañana del viernes en los tribunales de Venado Tuerto.

EMPLEADA INFIEL

Según informó Raposo, la principal sospechosa es empleada administrativa de una empresa de Transporte y de producción agropecuaria, quien estaba encargada de la administración de la misma, oportunidad que aprovechó para desviar fondos hacia cuentas propias, de su hermanastro y de su ex pareja un jefe policial de la URVIII y generar negocios en su propio beneficio.

Su patrón empezó a desconfiar de la prosperidad de su empleada y de una caída llamativa de sus recursos, en consecuencia ordenó una auditoría externa a un contador, quien pudo determinar que entre mayo de 2017 y agosto de 2018, la administradora había retirado fondos de la empresa por unos 10 millones de pesos.

En el marco de la auditoría se hallaron facturas por compra de prendas ( la mujer tenía 4 comercios de venta de ropa de primera marca) también de vajilla y otros elementos que podrían estar relacionados con la puesta en marcha de un bar también de categoría. Comercios que la mujer compartía con su hermanastro. También se pudieron hallar movimientos de cuentas donde transferían fondos de la empresa a las de la mujer, su pariente y un policía que al parecer es su ex pareja.

Cabe aclarar que el funcionario policial también tiene ya sobre si una investigación de la propia fuerza por enriquecimiento ilícito ya que cuenta con un patrimonio millonario que no condicería con sus ingresos profesionales.

