Venado Tuerto||Narcotráfico: continúan en prisión los detenidos por Juzgado Federal.

Continúan con prisión preventiva los 22 detenidos el 11 de diciembre pasado, en el marco de un mega operativo que se realizó en la ciudad de Venado Tuerto y la ex Alcaídia de Rosario, por narcotráfico, según lo dispuesto por el titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa.

La complejidad de la investigación y las derivaciones de esta megacausa lleva a los operadores de la justicia federal a ahondar en el proceso, ya que una gran parte de los detenidos, que ya se presentaron ante el juez y se negaron a declarar, tienen causas en trámite en juzgados de Rosario, de años anteriores, además de antecedentes penales en justicia federal y provincial. El juez también revocó la prisión domiciliaria que tenía una de las mujeres, en el marco de una causa anterior.

DEFENSOR SOSPECHOSO

Un dato no menor, es que la mayoría de los sospechosos fueron asistidos por la defensora oficial, Silvina Casa, en tanto que seis de ellos tuvieron asesoría particular, en este caso no del abogado original ya que el mismo se encuentra con prisión preventiva domiciliaria por otra causa resonante como lo es la magaestafa en la venta de inmuebles rurales y urbanos, en la cual el fiscal lo imputó como jefe de Asociación Ilícita en los tribunales de Venado Tuerto en octubre de este año.

Precisamente el abogado Antonio DB era el defensor del jefe de esta otra asociación que operaba desde una cárcel de la ciudad de Rosario. Sumando la sospecha, ya en el plano de justicia provincial, que este hombre cuyo nombre coincide es con quien el abogado se contactaba telefónicamente en Rosario para, a través de supuestas influencias, detener el avance de la investigación por las estafas que llevaba adelante el fiscal Matías Merlo.

Los hechos

Una banda que se dedicada al narcotráfico y que era liderada desde la exAlcaidía de Rosario, hoy Unidad N° 6 del Servicio Penitenciario, fue desbaratada el 11 de diciembre por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe. El operativo se realizó en Venado Tuerto, donde hubo 22 detenciones y secuestro de estupefacientes y armas de fuego y municiones. El líder de la banda sería "El Negro" Matías Ernesto o "El Bicho" Álvarez, quien organizaba la actividad desde la cárcel de rosario , contando con una "mano derecha" en Venado Tuerto y su mujer encargada de la contabilidad del negocio.

La investigación fue llevada a cabo por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, a partir de denuncias contra una organización narcocriminal con estructuras jerárquicas.

Durante los allanamientos fueron aprehendidas 22 personas (17 hombres y 5 mujeres). Además, se secuestró gran cantidad de material estupefaciente, armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos, balanzas, elementos de corte de estupefacientes, municiones y plantas de marihuana, entre otros elementos.

El jefe tenía una "mano derecha" en Venado Tuerto encargado de organizar y llevar a cabo, fuera de la cárcel, las cuestiones relativas al negocio, y cuya mujer además estaba abocada a organizar la "contabilidad" del negocio, manteniéndolo permanentemente actualizado a través de las comunicaciones telefónicas que tenían prácticamente a diario