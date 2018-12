Acusan a un venadense de brutal agresión a una jugadora de fútbol

El pasado sábado, en Granadero Baigorria, participaba de un campeonato provincial con un equipo bermudense y fue brutalmente agredida por el padre de una jugadora adversaria.

Tras el partido, la jugadora se retiraba del campo de juego con sus compañeras cuando fue agredida e incluso recibió un piedrazo en el ojo izquierdo, proveniente del padre de una rival del equipo de Venado Tuerto, que le produjo un severo hematoma y que la obligó a realizarse una serie de estudios oftalmológicos.

“El mismo hombre que nos gritaba barbaridades durante el partido, me pegó una piña a la salida de la cancha. Y después me tiró un piedrazo. De ahí no me acuerdo más porque me desvanecí”, relató la delantera en diálogo con el portal Criterio Informativo.

“Este hombre estaba muy enojado con el árbitro. Y eso que el equipo de Venado Tuerto ganó el partido”, señaló Belén, desconcertada por la agresión. Luego del incidente, la futbolista fue trasladada a la comisaría 24ª de Granadero Baigorria. “Estuve esperando una hora y media para hacer la denuncia y no me la quisieron tomar. Yo estaba muy mareada por el golpe en el ojo y mis compañeras me dijeron que al hombre lo demoraron pero después lo soltaron”, añadió Silguero.

Según el testimonio de Belén, el partido se desarrolló en términos cordiales, pero el familiar de la futbolista rival no paró de gritar e insultar a las jugadoras del equipo de Capitán Bermúdez. La víctima realizó la denuncia policial, mientras que el agresor permaneció demorado durante algunas horas en la comisaría de Granadero Baigorria.

Tras la agresión, la futbolista bermudense todavía no conoce el plazo para retornar a las canchas. “Se me tiene que desinflamar el ojo y después volver a realizar una consulta con el médico”, concluyó Belén.

Fuente: El Ciudadano Web - Criterio Informativo