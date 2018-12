Una empleada del Congreso denunció a un senador radical por acoso sexual

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/17384/denuncian-a-un-senador-por-abuso-sexual-en-el-congreso

Una empleada del Congreso de la Nación denunció penalmente al senador pampeano de la UCR, Juan Carlos Marino, por acososexual. La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo y en la fiscalía de Ariel Delgado.

La denunciante, Claudia Mabel Guebel, con 20 años de antigüedad como trabajadora de planta permanente del Parlamento, comenzó a asesorar al legislador hace aproximadamente un año. “Nunca tuve con el senador un trato de amistad o de confianza. Ilusamente pensé que trabajar junto a él era el lugar indicado para mí”, expresó.

En su relató la mujer cuenta que estaba estipulado que realizara las tareas desde su domicilio.

"Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo", manifestó.

Los días 14 de cada mes, debía presentarse en su despacho para firmar el certificado de asistencia. “La primera vez que me presenté en el despacho de Marino me hizo pasar a su oficina donde se encontraban varios asistentes que al notar mi presencia automáticamente salieron del despacho”, narró la asesora.

"Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos",recordó.

También apuntó al jefe de despacho del Senador, Pedro Fiorda, al que acusó en otra oportunidad de besarla en la boca por la fuerza.