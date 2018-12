Rosario||Un cartel repetido en otras escenas, pero esta vez con firma

"Con la mafia no se jode". La advertencia, escrita a birome con letra de imprenta en un cartón corrugado, apareció por primera vez a metros del edificio de Libertad al 300 baleado el 4 de agosto.

La leyenda volvió a aparecer al menos tres veces más en los últimos tiempos: hace casi un mes, entre las ropas de Lucio Maldonado, ejecutado con ribetes mafiosos en el inicio de la autopista a Buenos Aires. La cuenta es sencilla: si el cartón aparece en un atentado por el cual dos meses después se imputa a miembros de Los Monos, algunos lo atribuyen a una nueva marca de autor de la organización de Las Flores que no se caracterizó por los escritos.

Otra aparición reciente de la leyenda fue en una concesionaria de autos de Corrientes blanco de un extraño asalto. El cartón no pasó desapercibido para los investigadores de esa provincia desde donde los Cantero han recibido marihuana, según se ventiló en el juicio oral contra "Los Patrones".

Se supone que un mensaje mafioso, para ser entendido como tal, debería ser claro e inapelable. Sin embargo, esta última aparición firmada atentamente ("Atte") por el prófugo Esteban Alvarado parece más bien una broma que no aclara sino oscurece el mensaje que se pretenda dar. Entonces otra pregunta que surge es ¿quién deja mensajes que no explican nada?