El Gobierno Nacional publicó el calendario completo de feriados y días no laborables del próximo año

ENERO



1- Año nuevo.



FEBRERO



No tiene feriados.



MARZO



4 y 5- Carnaval. Fin de semana largo.



24- Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Fin de semana largo.



ABRIL



2- Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.



18- Jueves Santo. No laborable.



19- Viernes Santo. Fin de semana largo de Pascua.



19, 20, 21, 25, 26 y 27- Pascuas Judías. No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la Ley 23.399.



24- Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. No laborable para empleados y funcionarios de organismos públicos y alumnos de origen armenio, según la Ley 26.199.



MAYO



1- Día del trabajador.



25- Día de la Revolución de Mayo.



JUNIO



4- Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según la Ley 23.399.



17- Día del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Fin de semana largo.



20- Día del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.



JULIO



8- Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.



9- Día de la Independencia.



AGOSTO



11- Fiesta del Sacrificio. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según la Ley 23.399.



17- Día del Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.



19- Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.



31- Año Nuevo Islámico. Día no laborable sólo para habitantes que profesen la religión islámica, según la Ley 23.399.



SEPTIEMBRE



29 y 30- Año Nuevo Judío. No laborable solo para quienes profesen la religión judía.



OCTUBRE



1- Año Nuevo Judío (Rosh Hashana). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



8 y 9- Día del Perdón (Iom Kipur). No laborable, sólo para habitantes que profesen la religión judía, según dispone la ley 23.399.



12- Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



14- Día no laboral con fines turísticos. Fin de semana largo.



NOVIEMBRE



18- Día de la Soberanía Nacional (20/11, se adelanta). Fin de semana largo.



DICIEMBRE



8- Inmaculada Concepción de María.



25- Navidad.



31- Fin de año.