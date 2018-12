Lifschitz: "Hay que buscar variantes, el futuro no pasa por Cambiemos y el kirchnerismo"

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, negó hoy la posibilidad de que el socialismo participe en una interna con el PJ para las elecciones del 2019 y se pronunció en contra de la "polarización" entre el macrismo y el kirchnerismo al sostener que "el futuro no pasa" por ninguno de esos dos espacios.

Según el mandatario santafesino, "el futuro no pasa por Cambiemos ni por el kirchnerismo, por lo cual, los que tenemos la vocación y la responsabilidad de tratar de promover una variante que pueda sacar al país de la crisis, debemos hacerlo con referentes de distintos sectores".



PUBLICIDAD



"Es una iniciativa que tal vez todavía no sea visible pero que se puede construir", dijo.

En el misma línea, sostuvo que "la polarización que se puso en evidencia en 2015 sigue liderando la posición de los ciudadanos, porque creo que está agotada y hay que pensar en una sumatoria que genere cosas distintas, y no más de lo mismo".

>> Leer más: Lifschitz y Bonfatti, muy duros contra Cambiemos

Por otra parte, respondió con un tajante "no lo veo posible", cuando en diálogo con radio Nacional le consultaron sobre si, en los encuentros que mantiene con dirigentes justicialistas, el socialismo podría participar de una interna con el PJ.

"Estamos en contacto con dirigentes justicialistas pero que no están en el kirchnerismo, sino con sectores progresistas, del radicalismo, es decir, con una propuesta no tan peronista", respondió.



Respecto de la posibilidad de generar una alianza con los dirigentes del GEN, de Margarita Stolbitzer, y de los radicales que siguen a Ricardo Alfonsín, admitió que "hubo encuentros informales" y que "sigue la búsqueda de mayor consenso para una tercera alternativa".

Lifschitz confió que con la expresidenta y senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, "hace ocho años que no hablo"; y sobre la relación que ha mantenido con el presidente Mauricio Macri durante estos tres años de gestión, dijo que "fue institucionalmente correcta".

"Cuando hemos necesitado diálogo, lo hemos tenido", definió.



Por otra parte, Lifschitz aseguró que "no hace falta una policía más violenta, sino más inteligente", al considerar que el protocolo establecido por el Ministerio de Seguridad nacional para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas federales "no va a resolver el problema" de la delincuencia.

El mandatario provincial añadió que "la mayoría de los delitos se producen sin la presencia de un policía, con lo cual, además, estamos debatiendo una situación que en todo caso es excepcional".



"La legislación vigente es más que suficiente para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con eficacia, firmeza y respetando las garantías constitucionales. No creo que haga falta una policía más violenta, sino más inteligente, que haga más prevención y que esté más preparada", explicó.

>>Leer más: Lifschitz descartó aplicar el nuevo protocolo para el uso de armas de fuego en la policía provincial

Además, analizó que "en el 99,9 por ciento de los casos, cuando se producen los delitos como robos o secuestros, por citar algunos, estos se ejecutan sin que haya un policía presente que pueda evitar la situación".

"Por lo cual, lo que plantea el protocolo es una situación excepcional, que no va a bajar los niveles de violencia", indicó el dirigente socialista.