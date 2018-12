La Cámara de Diputados postergó el debate del proyecto contra los barrabravas

A pesar de que horas antes se había firmado un dictamen favorable contra el proyecto del Gobierno que estipula mayores penas contra los barrabravas, la Cámara de Diputados decidió, con aval de todos los bloques, posponer el debate para lograr un mayor consenso en la redacción de la norma. Así lo anunció Emilio Monzó, presidente del cuerpo, durante la sesión.

En principio, la ley se discutirá el 18 de diciembre, lo que le deja poco margen al Senado para aprobarla, ya que las sesiones extraordinarias fueron convocadas hasta el 21. Aún hay dudas sobre si la iniciativa saldrá este año o no.

El dictamen en la comisión conjunta de Legislación Penal y de Deportes había salido con 12 de los 33 diputados en disidencia. Allí ya habían planteado observaciones, incluso desde el oficialismo, y pidieron seguir afinando al redacción final.





Una de las cosas que se acordó en la comisión fue reducir varias de las penas que estaban previstas para los delitos que introducía el proyecto original de la Casa Rosada. Así, pasarán a ser excarcelables. Sucede que una de las quejas unánimes era que no había criterio para las penas respecto de otros delitos.

Por ejemplo, las penas mínimo y máximas aumentarán en un tercio y no en dos tercios, como proponía el Ministerio de Seguridad. También, para quienes portaran armas de fuego en espectáculos deportivos la pena bajó de 2 a 6 años de cárcel, cuando originalmente era de 4 a 8.



Gabriela Burgos, del interbloque Cambiemos, admitió esto durante la reunión: "Las mayores críticas se basaron en las penas elevadas y aquellas contravenciones que eran elevadas a figuras penales".

Luego de anunciar el consenso de un borrador, Carla Pitiot, del Frente Renovador, sostuvo: "Teníamos muchas observaciones al proyecto pero desde el oficialismo han sido muy receptivos en las propuestas que hemos hecho".

Esencialmente, lo que busca el Poder Ejecutivo con esta norma es convertir en delitos penales faltas que hoy son contravenciones: "Se prevé la tipificación de nuevas conductas que se producen de manera habitual en dicho ámbito y que deben ser contempladas de manera específica por su gravedad, destacándose entre ellas: la venta de entradas no autorizadas o falsas, la facilitación de ingreso a los estadios sin contar con las entradas correspondientes, el cuidado de vehículos, el entorpecimiento del transporte, y el peligro de aglomeración o avalancha".