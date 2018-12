Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, argumentó: "lo hemos hablado con el Presidente durante más de un año y lo respalda. Cree que esto ayuda a clarificar los casos en los que la Justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en cumplimiento de su deber".

"Hemos logrado sacar de esa situación a una enorme cantidad de policías y gendarmes que iban a ser condenados como homicidas y terminaron absueltos, porque explicamos cuál había sido la conducta: estaban defendiendo al ciudadano", dijo la funcionaria sobre los casos de Luis Chocobar y de Carla Céspedes.

Además, se refirió a los dichos de la diputada Elisa Carrió. "Yo no quiero discutir con Carrió. No corresponde. El protocolo no es fascista. Es un reglamento basado en los convenios que Argentina firmó como país. Copiamos el reglamento de las Naciones Unidas", sentenció y añadió: "me parece que no hubo una lectura profunda de este reglamento".

"El protocolo es adecuado, moderado, inteligente y simple", señaló y agregó: "Si el protocolo de cada fuerza no es suficiente, subimos la apuesta y dictamos un protocolo del Ministerio. Yo estoy dispuesta a que vaya al Congreso. Si le va a dar un marco de legalidad a las acciones de las Fuerzas, bienvenido sea. Siempre que defienda a la sociedad y que defienda a los agentes en el uso lícito de armas". "Si Carrió me invita al Congreso, voy mañana", aseguró.

Fuente: 06 de diciembre de 2018 (DERF)