Autorizaron a Rafael Di Zeo a viajar a España para la final de la Copa Libertadores entre River y Boca

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Di Zeo no tienen impedimentos para salir del país, lo que no implica que sí le sea prohibido el ingreso al estado Santiago Bernabéu, en Madrid.

La autorización fue otorgada por Sabrina Namer, presidenta del Tribunal Oral Federal 8. Allí hay una causa en la que Di Zeo está acusado de encubrir a otro barra con pedido de detención por un secuestro.

Con el aval del fiscal Marcelo Colombo, Namer señaló que sobre Di Zeo no pesan los riesgos de que se fugue o que entorpezca la causa si sale del país. Además no tiene pedidos de detención o de identificación en otros procesos.



Por otra parte, Di Zeo ya fue autorizado a viajar en otras oportunidades y siempre cumplió con el requisito de presentarse en el tribunal en su regreso.

Las fuentes señalaron que la autorización no implica que Di Zeo pueda ingresar al estadio a ver el partido entre River y Boca. De hecho, la jueza Namer informó al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre la autorización para viajar para que adopte las medidas que considere apropiadas.

Di Zeo tiene prohibición de ingreso a los estadios en el país por las condenas y las causas judiciales que tiene por hechos de violencia. Esa prohibición no rige en el extranjero pero se podría extender.

Eso ocurrió en octubre pasado cuando Di Zeo fue autorizado a viajar a Brasil pero la Conmebol -que también organiza la final de la Copa Libertadores- le prohibió el ingreso al esatadio del Cruzeiro.