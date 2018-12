Hebe de Bonafini reveló por qué Cristina no debe presentarse en 2019

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, hizo su análisis de cara a las elecciones presidenciales de 2019 y realizó una llamativa definición: para ella, la senadora Cristina Kirchner “no se tiene que presentar ahora”. Además, le puso límites a la unidad peronista que plantean algunos sectores.

“Me parece que Cristina no se tiene que presentar ahora, porque el país está que se cae solo. Que se les caiga encima a ellos es una cosa --o a uno que no sea Cristina--, pero Cristina es una gran estadista y hay que conservarla para la próxima”, resolvió de Bonafini en diálogo con Navarro 2019 por El Destape Radio.

En este sentido, la Madre de Plaza de Mayo explicó que “para la próxima puede ser” que se presente, pero “para ahora no porque está todo muy tambaleante”. “Ni siquiera hay candidatos fijos, se presentan candidatos que conocemos poco, y otros que ya los conocemos, que son peores”, sostuvo.

“Para mi gusto no se tiene que presentar, no tiene que jugarse ahora porque el país está hecho pelota. Que se le caiga a otro, no a ella. Después sí puede ser, como Néstor (Kirchner), que lo levantó como lo levantó. Ahora está en un río revuelto, como un tsunami, que deja toda la basura. Sacar todo eso va a costar un montón. Los que vienen, que se encarguen de sacarlo”, planteó la histórica militante.

Por su parte, aportó su visión sobre la unidad del peronismo: “Yo tengo muchos límites en la unidad. Me parece que un traidor traiciona siempre, ya tenemos muchos escarmientos. Decimos ‘qué suerte, ahora somos muchos’, y de repente dan vuelta la cara y se van los votos”, sostuvo, en referencia a figuras del peronismo disidente como Miguel Ángel Pichetto y Sergio Massa.