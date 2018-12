Hoy llegan las 67.000 fotos del Ara San Juan

Este martes por la mañana, el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, responderá preguntas de parlamentarios y familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. Y sobre el final del día, la jueza Marta Yañez recibirá en Ezeiza el material fotográfico -compuesto por 67.000 fotos- producido por “Ocean Infinity”.



Más allá del resultado satisfactorio que tuvo el operativo de búsqueda de los restos del ARA San Juan por parte de la empresa americana contratada por la Armada Argentina, las aguas en torno a la tragedia de la nave militar argentina, lejos de aquietarse se presentan cada vez más turbulentas.



En lo que muchos observadores califican como una arremetida personal contra el actual titular de la cartera de Defensa, según anticiparon a allegados a la Comisión Bicameral, el Ministro será requerido para responder cuestiones relacionadas con la presunta demora en contratar una expedición de búsqueda para dar con el submarino, las conclusiones a las que arribó la junta de submarinistas que investigaron las posibles causas de la tragedia, las medidas que se adoptaron para resguardar los restos náufragos de la nave, las posibilidades técnicas y económicas de traer el San Juan a la superficie y el reciente procesamiento de cuatro militares dispuesto por el Juez Federal Marcelo Martínez de Georgi.



Luego del hallazgo de la nave, el grueso de las familias radicadas temporalmente en Mar del Plata regresaron a sus hogares. Solo un reducido grupo de allegados permanecen en la ciudad balnearia realizando trámites relacionados con el fallecimiento de sus seres queridos. Esto dará como resultado una baja presencia de los mismos en el recinto.



Desde Defensa, todo está preparado para dar respuestas a cada uno de los planteos de los diferentes legisladores. “Todo se hizo respetando la normativa vigente en materia de contrataciones, los servicios requeridos a empresas del exterior, solicitaban la ubicación e identificación de los restos de un naufragio, no de la búsqueda de vida, de allí que hubo que cumplir todos los pasos administrativos necesarios”, remarcan.



Cuando Infobae requirió al Ministerio de Defensa explicación sobre el procesamiento de 4 funcionarios militares de la cartera, en relación con presuntas irregularidades cometidas durante el primer intento de contratación de las tareas que luego recayeron en “Ocean Infinity”, indicaron: “En primer lugar corresponde aclarar que no son funcionarios públicos. Al menos no lo son en el sentido que tradicionalmente se le da a estas palabras. Los integrantes de la Comisión Evaluadora de las distintas ofertas presentadas en el mes de abril de 2018 (fueron 9 en total) son militares en actividad que las distintas fuerzas armadas destinan transitoriamente al ministerio. No son parte de la gestión y están más cerca de ser empleados públicos que funcionarios”.



A los ojos de las máximas autoridades de Defensa, estos oficiales cometieron un error administrativo fruto de la enorme presión que rodeaba a todo el proceso licitatorio y además por la sutil “trampa” de la empresa española “Igeotest” SL. Como se recordará, la firma se inscribió con un número de CUIT español y durante el transcurso del proceso, lo cambió por el perteneciente a otra firma con casi idéntico nombre con el aparente motivo de eludir una eventual impugnación por hallarse la originalmente presentada en concurso preventivo de acreedores.



“Esta Comisión Evaluadora, no emite dictámenes vinculantes y, alertados por la denuncia presentada por una de las querellas, iniciamos un proceso de revisión, que concluyó con la desestimación del acto licitatorio por las autoridades de la Oficina Nacional de Contrataciones, aún antes que actué la justicia. No hubo perjuicio para el Estado Nacional y funcionaron los mecanismos internos de control”, sostienen los funcionarios consultados por Infobae.



Llegan las 67.000 fotos

Varias horas después que finalice la reunión entre Aguad y los legisladores en el auditorio del Senado de la Nación, la acción se trasladará al aeropuerto internacional de Ezeiza.



Cerca de las 22 y procedentes de Ciudad del Cabo, arribarán al país los tres oficiales de la Armada Argentina que traen consigo las 67.000 imágenes y videos que se tomaron desde el buque Seabed Constructor en torno al casco hundido del ARA San Juan. También llegarán en el mismo vuelo Luis Tagliapietra, José Luis Castillo y Fernando Arjona (familiares de los submarinistas embarcados como veedores).



Ubicada prácticamente en la manga de salida de la aeronave, los esperará la Jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez. La intención de la magistrada es tomar en forma inmediata el control del material fotográfico el que, con tratamiento de “valija diplomática” lleva consigo el Capitán de Navío Héctor Alonso integrante de la comisión naval que retorna al país.



El operativo de traslado

Apenas 2 minutos después de las 13:00 (tiempo de Sudáfrica) y tras una demora de casi media hora, partió de Ciudad del Cabo el vuelo QR 1370 (Qatar Airlines). Entre los 6 argentinos se pudo distinguir claramente al oficial naval que portaba una valija precintada en cuyo interior se alojan 3 sobres lacrados ante los ojos de los familiares que oficiaron de veedores.



Minutos antes, personal diplomático argentino, realizó todas las gestiones aduaneras y policiales necesarias para garantizar la cadena de custodia. La valija y su portador, fueron escoltados desde el puerto al aeropuerto por personal diplomático y las autoridades policiales locales. Una vez en la estación aérea, funcionarios de la cancillería argentina acompañaron a los argentinos hasta su ingreso al avión.



A cargo de todas las coordinaciones estuvieron el Agregado de Defensa en Ciudad del Cabo, Capitán de Navío Gonzalo Prieto, y el Cónsul Pablo Graziano. La valija no pasó por los scanners de seguridad y se prevén idénticos operativos para la escala que tendrá el vuelo de regreso en Doha (Qatar).



“Nadie, en el Ministerio de Defensa ni en la Armada, podrán tener acceso al material”. Esa fue la tajante orden que la Jueza Yañez impartió la semana pasada en forma personal tanto a Oscar Aguad como al Vicealmirante Villán titular de la marina de guerra nacional.



A partir de allí, todo las expectativas se centrarán en la labor de la magistrada, quien junto a un equipo de peritos de las distintas especialidades navales involucradas en este tipo de accidentes, intentará llegar a la verdad sobre lo sucedido a bordo del San Juan y ubicar con precisión los distintos grados de responsabilidad que pudieran corresponder a los mandos navales relacionados con la operación del submarino.



La cantidad de prueba con la magistrada cuenta hasta el presente es abundante y lo aportado desde el Seabed Constructor es fundamental para arribar a una resolución judicial acertada. Indican los allegados a la causa.