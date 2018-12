Violento robo a la casa de José Luis Clerc: detuvieron a una ex empleada doméstica

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/17201/asaltaron-golpearon-y-ataron-a-batata-clerc-a-metros-de-la-quinta-de-olivos-en-p

Tras el ataque a la casa del extenista José Luis Clerc, la policía realizó cuatro allanamientos en busca de los ladrones que entraron con llaves a su casa de Olivos el viernes pasado y lo amenazaron con llevarse secuestrada a su hija. Este lunes, Las autoridades arrestaron a una ex empleada doméstica y a otra mujer.



Fuentes policiales informaron que se trata de dos jóvenes, de 23 y 28 años, imputadas por encubrimiento. La menor de las detenidas había trabajado como empleada doméstica en la vivienda de los Clerc, en Vicente López, y se sospecha que le habría dado una copia de las llaves de la propiedad a los delincuentes.



Los investigadores comprobaron que no estaba violentada ni la puerta ni las ventanas, por lo que se llegó a la conclusión de que los tres atacantes entraron con llaves que alguien les facilitó. Ahora, las autoridades trabajan por encontrar a un prófugo de 25 años.

“Esta mujer había renunciado al trabajo sin ninguna razón y era una de las personas que estaban en la mira. Pero hay otros ex empleados que estamos investigando”, dijo a Télam una fuente judicial.



En total, durante el fin de semana, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en distintas localidades del partido bonaerense de La Matanza, todos supervisados por el fiscal de Vicente López Martín Gómez.





El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Los Andes al 4.300 de Isidro Casanova, donde se aprehendió a la mujer de 28 años y se la imputó por encubrimiento.

El segundo operativo se realizó en la calle Resero al 2.900 de González Catán, donde vive la ex empleada doméstica y a la cual se arrestó e imputó por encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego, ya que se le secuestró un revólver calibre 22 corto, que según ella aclaró era de un inquilino al que le alquilaba una pieza.



"Lo único que les puedo contar, porque no quiero entorpecer el trabajo que están haciendo, es que me pegaron mucho, un culatazo en la cabeza. Me dieron duro y parejo ", recordó el exjugador esta mañana, sobre el episodio que ocurrió alrededor de las 20. "Pero lo que más me preocupaba eran las dos chiquitas que estaban. En un momento me dijeron 'nos llevamos a tu hija'”, agregó, en diálogo con TN.

"Estamos todos muy mal", sostuvo. Aunque ya había sido víctima de otro robo en 2007 en un country de San Fernando, se lamentó: "Nunca pensé que me podía pasar en esta zona". Los ladrones escaparon con dinero, joyas y artículos electrónicos. Afuera los esperaba un cuarto cómplice con el auto en marcha.