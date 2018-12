Más de la mitad del personal le hizo juicio laboral a una empresa de Venado Tuerto

Como si la caída de la actividad económica y las dificultades en torno al restringido acceso al financiamiento no bastasen para generar un oscuro panorama en el sector industrial, la negativa de Santa Fe por adherir a la nueva ley de ART sigue generando estragos para las pymes.

Tal es el caso de Sinfines Fas SA, una firma del sur provincial que sufrió un aumento en la alícuota del 33%, consecuencia que la mitad de su personal le inició un juicio por riesgo laborar en los últimos 6 meses.

"Estamos en un panorama donde no vemos la luz al final del túnel", le dijo resignado a Punto biz José Luis Tórtolo, titular de una empresa en donde 34 de los 61 operarios fueron tentados por los caranchos de la industria del juicio. "La ola empezó hace medio año, cuando dos empleados cobraron una indemnización", relató.

Consecuencia del efecto contagio, la ART tomó nota del aumento de la conflictividad laboral y le subió a Sinfines Fas SA la alícuota más de tres puntos porcentuales, pasando de un 6,75% a 8,97%.

La firma que opera en el parque industrial La Victoria de Venado Tuerto no es un caso aislado. Por eso entre los reclamos que vienen sosteniendo las entidades gremiales empresarias la adhesión a la nueva ley de ART está entre los principales ítems. A pesar de esa insistencia, el panorama resulta complejo: sin lugar en lo que resta de la agenda legislativa, suena difícil que sea tratada en un año electoral.

Este año los planetas parecían haberse alineado (incluso con el presidente del bloque socialista Rubén Galassi manifestando que el tema era una prioridad), pero finalmente los vientos comenzaron a soplar en contra. La adhesión sólo podría ser tratado en extraordinarias si el gobernador Miguel Lifschitz así lo dispone.

Regresando al caso de la pyme venadense, el aumento de la conflictividad laboral resulta un golpe muy duro para un año donde sus principales clientes (maquinaria agrícola y grandes ferreterías) no pasaron sus mejores días. Consecuencia de ello, la producción cayó un 30%.

"Teníamos planificado hacer mejoras en la estructura y en los procesos industriales, pero la verdad que nuestra prioridad pasa por ver cómo hacemos para afrontar los compromisos que se vienen, con vacaciones, aguinaldo y bono", resumió Tórtolo.

Fuente: Punto Biz