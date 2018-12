Tercera victoria consecutiva de Sportsman en Copa Santa Fe

Este partido no fue menos exigente que los anteriores para el ‘Tren Blanco’, sino que todo lo contrario, debió redoblar esfuerzos para vencer y seguir bien en lo alto en su zona.

La versatilidad y el goleo del ‘lungo’ Agustín Blasi le permitió al conjunto de Ciro Redondo sacar las primeras diferencias a su favor. Sportsman no pudo defenderlo, hizo más de la mitad de los puntos de su equipo, más precisamente 12, en un cuarto que fue favorable al visitante por 23-15. Sportsman no solo tuvo problemas para defender, adelante no trabajó bien las ofensivas, se lo vio apurado y sorprendido, además de perder en los dos tableros los rebotes, viéndose superado por los centímetros del rival.



Facundo Ruiz ya no pudo contar con el líder del equipo, Matías Cudós, que solo jugó 5’, ya que debió salir por un inconveniente físico. Así las cosas, los de Tostado seguían imponiendo su juego y de a poco se fugaron en el tanteador. Cuando faltaban 5’22” para terminar el primer tiempo, el ‘Pollo’ Ruiz tuvo que pedir tiempo muerto para frenar al rival, que sacó la máxima diferencia de la noche: 17 puntos, 35-18.

Algunas cosas cambiaron, ya no anotaba Blasi, ya se dividieron los rebotes, pero el problema fue José Nacusse, que con dos triples y un par de dobles, mantuvo a San Lorenzo arriba por 43-32 al finalizar los primeros 20’.

El segundo tiempo fue otro partido. Sportsman salió renovado del descanso largo. Diego Lorio metió tres ‘bombas’ que hicieron revivir al ‘Tren Blanco’. Ammiel Márquez se pareció mucho al Márquez de siempre. Esteban Montoli y Mariano Frattini comenzaron a ganar rebotes y dominar en la pintura; y San Lorenzo mermó en su accionar, se dedicó más a protestar que a jugar, pero no pudo disimular el cansancio y faltando 4’45” para cerrar el parcial, por primera vez en el partido, Sportsman pasó al frente: 50-49, ganó el cuarto 26 a 12, y entró a la definición adelante 58-55.



Blasi volvió al partido con la misma preponderancia que en los primeros minutos, pero no tuvo compañía y no pudo evitar otra ráfaga de buen básquet de Sportsman que lo llevó directamente a la victoria por 83-75.

Más allá de la lesión de Cudós, Sportsman mostró personalidad, temple y recuperó la memoria en el momento justo, en un partido que venía muy complicado. Barrozo y Lorio asisitieron mucho y bien, Grieco apareció en los momentos claves, y los pivots Frattini y Montoli prevalecieron en la pintura, para redondear una buena tarea colectiva, sumar una victoria en la Liga Provincial y poner la mente en la final del Clausura de la AVB con Peñarol.

Sportsman 83

Esteban Montoli 6

Juan I. Grieco 13

Diego Lorio 23

Matías Cudós 0

Mariano Frattini 19

Ammiel Márquez 13

Nahuel Barrozo 6

Agustín Galván 3

Mauro Orsi 0

DT: Facundo Ruiz



San Lorenzo 75

Alberto Skibski 13

Agustín Blasi 33

José Lopumo 8

José Nacusse 12

Ariel Villalba 9

Pablo Bonfigli 0

Mariano Defago 0

Luca Bonfigli 0

Alejo Rosso 0

DT: Ciro Redondo

Parciales por cuartos: 15-23, 32-43, 58-55, 83-75

Arbitros: Emanuel Dal Colle y Franco Petrone.

Gimnasio: Sportsman.

La figura: Diego Lorio.

LIGA PROVINCIAL EN NUMEROS

Resultados (3ra fecha)

Zona A

Ceci 68

Libertad 60

Sportsman 83

San Lorenzo 75

Sportsmen Unidos 75

Atl. Rafaela 76

Libre: Almagro.

Zona B

Alma Juniors 77

Temperley 71

Trebolense 94

9 de Julio 80

Centenario 67

Racing 78

Libre: Independiente.

Zona C

El Tala 81

Dep. Atenas 80

Ben Hur 50

Rivadavia Jrs 60

Peñarol 63

Unión San Guillermo 79

Libre: Atlético Sastre.

Zona D

Brown 85

Platense 71

Argentino 88

Puerto San Martín 52

Colón 85

Atl. María Juana 76

Libre: Talleres.

Posiciones

Zona A

Equipos J. G. P. Pts.

Sportsman 3 3 0 6

Sp. Unidos 3 2 1 5

Atl. Rafaela 2 2 0 4

Almagro 2 1 1 3

Ceci 2 1 1 3

San Lorenzo 3 0 3 3

Libertad 3 0 3 3

Zona B

Equipos J. G. P. Pts.

Temperley 3 2 1 5

Alma Jrs 2 2 0 4

Racing 2 2 0 4

Centenario 3 1 2 4

Trebolense 3 1 2 4

Independiente 2 1 1 3

9 de Julio 3 0 3 3



Zona C

Equipos J. G. P. Pts.

Rivadavia 3 3 0 6

Atl. Sastre 2 2 0 4

Peñarol 3 1 2 4

Dep. Atenas 3 1 2 4

Unión 2 1 1 3

El Tala 2 1 1 3

Ben Hur 3 0 3 3

Zona D

Equipos J. G. P. Pts.

Platense 3 2 1 5

Argentino 3 2 1 5

Colón 3 1 2 4

P.San Martín 3 1 2 4

Talleres 2 1 1 3

María Juana 2 1 1 3

Brown 2 1 1 3

Próxima fecha (4ta)

Zona A

Atl. Rafaela vs. Sportsman

San Lorenzo vs. Ceci

Libertad vs. Almagro

Libre: Sportsmen Unidos.

Zona B

Racing vs. Trebolense

9 de Julio vs. Alma Juniors

Temperley vs. Independiente

Libre: Centenario.



Zona C

Unión vs. Ben Hur

Rivadavia vs. El Tala

Dep. Atenas vs. Atlético Sastre

Libre: Peñarol.

Zona D

Atl. María Juana vs. Argentino

Puerto San Martín vs. Brown

Platense vs. Talleres

Libre: Colón.