El presidente lloró de emoción en la Gala del Teatro Colón

La Gala en el Teatro Colón con la que el gobierno argentino agasajó anoche a los líderes mundiales que participan del G20, donde se presentó el espectáculo "Argentum", una sucesión de números de baile que alternaron el folclore con música moderna, será recordada no tanto por la calidad de artística del espectáculo como por el llanto que no pudo contener el presidente Mauricio Macri al final de la muestra.

Rodeado de los líderes de las principales potencias mundiales, el mandatario argentino se mostró muy movilizado tras ver bailar a los artistas. De pie, mientras aplaudía, las lágrimas de Macri llamaron la atención de su esposa, Juliana Awada, y del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que presenció el espectáculo junto a su esposa, Bárbara Diez.



"Argentum", el show que ideó el coreógrafo Ricky Pashkus y en el que intervienen 200 artistas de todo el país, estuvo dividido en una Obertura, cinco actos y una Coda, y contó con las participaciones estelares de los bailarines Julio Bocca y Mora Godoy. El director musical fue Gustavo Mozzi.

Entre los primeros en arribar al teatro icónico de Buenos Aires estuvieron la reina de Holanda, Máxima Zorreguieta, quien fue recibida por Rodríguez Larreta y su esposa. Tras la llegada de Macri y Awada, ellos tomaron el relevo para la recepción de los mandatarios dentro del teatro, donde fueron saludando a jefes de Estado y líderes como Donald Trump, la recién llegada Angela Merkel, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Christine Lagarde y Vladimir Putin, quien fue uno de los últimos en arribar.

En la sala aguardaban en las primeras filas frente al escenario el resto de los invitados a la gala, entre ellos los ministros del Gabinete nacional, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Entre los invitados hubo también buena presencia de ex funcionarios del gobierno, como el ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger.

Por su parte, los jefes de Estado se ubicaron en los palcos principales de la sala, conocidos como "palcos balcón", donde Macri se sentó junto a Awada y Merkel.

Tras el espectáculo, los presidentes e invitados se trasladaron al Salón Dorado del Colón, donde se hizo la cena oficial, cuyo menú incluyó platos típicos argentinos y una selección de vinos de diferentes zonas vitivinícolas del país.