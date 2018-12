La energía tendrá la misma tarifa en todas las localidades de la provincia de Santa Fe

Antes de fin de año, la provincia terminará de elaborar la propuesta de marco regulatorio para la Empresa Provincial de la Energía (EPE). El documento oficial, que luego será enviado a la Legislatura, contempla entre otras novedades una tarifa única para el consumo de luz en toda Santa Fe, igualando los valores de la EPE y las 63 cooperativas que prestan el servicio en el territorio provincial. Además, se creará una agencia técnica "austera" para mediar de manera ágil y transparente entre los usuarios y la prestadora ante casos de cortes prolongados, baja tensión, artefactos dañados y otros conflictos vinculados al servicio.

Los detalles fueron adelantados a La Capital por la titular de la Secretaría de Estado de Energía de Santa Fe, Verónica Geese. La funcionaria confió que el borrador del texto "está casi listo para ser elevado al gobernador" Miguel Lifschitz.

Luego, el mandatario remitirá el proyecto de ley a la Legislatura, como había anticipado en abril pasado, para dotar a la EPE de un marco regulatorio que hasta ahora carece.

Geese confirmó además que en los próximos días recibirá, y su repartición hará público, el informe que le elevará la comisión técnica creada para hacer "un análisis integral de costos y tarifas" de la EPE.

Esa comisión, integrada por referentes industriales, del sector agropecuario, comercial, de servicios, los gremios y las universidades públicas de Santa Fe, emitirá esta semana un dictamen para que la empresa tenga mayor eficiencia y calidad en el servicio a los usuarios.

El mandato de esa comisión vence mañana, pero será prorrogado hasta que entre en funcionamiento el nuevo marco regulatorio, y en especial la agencia técnica que controlará la prestación del servicio.

"Por indicación del gobernador, será una agencia austera, no un ente regulador convencional, que tendrá distintas funciones vinculadas a la prestación del servicio energético", anticipó Geese.

En detalle

La funcionaria contó que una de las primeras medidas que se promoverá será fijar "una tarifa única para toda la provincia, entre la EPE y las 63 cooperativas que funcionan en Santa Fe, que por lo general tienen valores más elevados y eso ubica al resto de la población santafesina en una situación de desigualdad".

Además, se sentarán las bases para modernizar el reglamento de las compañías respecto a la resolución de reclamos y conflictos con los usuarios. La idea es que se instrumenten mecanismos de mediación más ágiles y transparentes entre los usuarios y la prestadora ante casos de cortes prolongados, baja tensión, artefactos dañados y otros conflictos vinculados al servicio.

También se reglamentarán las audiencias públicas a las que convoca la EPE cada vez que solicita a la Secretaría de Energía una actualización tarifaria, como la que fue anunciada para mañana, donde se analizará el pedido de incremento del 26,7 por ciento para el primer trimestre de 2019 a raíz de la suba de costos por la inflación y la devaluación.

"Las audiencias públicas seguirán siendo no vinculantes, como ocurre con todos los servicios públicos en la mayoría de los lugares, salvo los temas ambientales", aclaró la funcionaria.

De esta forma, la titular de la Secretaría de Estado de Energía salió al cruce de los cuestionamientos de distintas organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos del consumidor, quienes pretenden que esas audiencias no sean sólo informativas y espacios donde los usuarios realizan una serie de mera catarsis.

Sin embargo, Geese resaltó que todos los planteos que se formulan en las audiencias púbicas son tomados en cuenta por la compañía energética y la propia Secretaría de Energía al momento de definir la magnitud de los ajustes y las mejoras que deben introducirse al servicio.

Fuente: La Capital