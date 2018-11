Sin la heroica en solitario: El venadense Miguel Peralta perdió en Dinamarca

https://novedadesdelsur.com.ar/noticia/17099/un-venadense-peleara-en-dinamarca-por-el-titulo-mundial-cmb-junior

Peralta cayó derrotado en el tercer round y la heroica no se pudo realizar. Miguel estaba solo en Dinamarca, con todo en contra y dejó muy bien representada a la bandera argentina.

En su facebook, "el verdugo" escribió: "Bueno gente, perdí en el 3ro. Muy fuerte el rival; quise desgastarlo, hacerlo errar hasta el 4to., ese era el plan, y cuando quise acordar ya estaba en la lona. Me tumbó tres veces y me levante, sí me hubiesen dejado me levantaba 10 veces.

"El orgullo en pedazos, quise dejar a Venado Tuerto en lo más alto y no pude", explicó Miguel y agregó: "Perdón a los que siempre están de verdad, no pude darles la alegría de coronarme campeón".

"No quiero decir nada ahora en caliente. Descansaré unos días y voy a decidir si me encierro en el gimnasio hasta dar mi peso real o cuelgo los guantes", finalizó el "Verdugo" Peralta.

