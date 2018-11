Theresa May viajará a la Argentina para la cumbre del G20 y se reunirá con Mauricio Macri

El canciller Jorge Faurie confirmó hoy que el presidente Mauricio Macri se reunirá con la premier inglesa Theresa May, que llegará a Buenos Aires el viernes 30, unas horas antes del inicio de la cumbre de líderes del G20. Es la primera vez que un jefe de Estado del Reino Unido viaja especialmente a la Argentina después de la guerra de Malvinas. Tony Blair cruzó fugazmente en 2001 desde Brasil a Puerto Iguazú para mantener un encuentro con Fernando de la Rúa.

Tal como estaba previsto, la reunión no será definida como "bilateral" sino como "pool aside", es decir, un encuentro corto que se realizará en algún momento del día que les quede cómodo a ambos mandatarios, seguramente en el mismo predio de Costa Salguero, donde se desarrollará el mega evento.

El ministro de Relaciones Exteriores habló en conferencia de prensa una vez concluida la reunión de Gabinete, y cuando fue consultado en torno a un acuerdo para que haya un segundo vuelo mensual desde Malvinas a la Argentina, vía Córdoba, Faurie aseguró que todavía no está decidido que esa sea la alternativa.

"Es verdad que estamos próximos a tomar la decisión, la posibilidad que se menciona (Córdoba) tiene solidez, pero no es todavía la alternativa decidida. Creemos que este anuncio podremos hacerlo muy próximamente, pero todavía tenemos que coincidir en evaluar cuál sería la mejor", dijo el canciller.



Comentó: "Desde febrero de este año estuvimos trabajando con los británicos, sondeando a empresas aéreas de la región, que es la modalidad que figura en los acuerdos de 1999, para ver si había interés comercial y posibilidades técnicas de que haya una nueva frecuencia. Ese trabajo llevó unos seis meses, estamos próximos a tomar la decisión".

Explicó que esta exploración del segundo vuelo (el primero se realiza a Río Gallegos) se realiza "en base a los acuerdos que firmamos en materia de navegación aérea con el Reino Unido en 1999 bajo el paraguas de soberanía", que contemplaban la posibilidad de crear un nuevo vuelo que sirviera como una conexión adicional.





También remarcó Faurie que "desde que llegó Macri a la Presidencia puso especial énfasis en generar un vínculo de confianza para enriquecerla con una cooperación económica, financiera, delegaciones comerciales mutuas, con búsqueda de inversores que llegaron a nuestro país interesados en distintas áreas, cooperación antártica y de ciencia y tecnología".

May está llegando a participar de la cumbre de líderes del G20 en medio del controversial proceso del Brexit, posterior al acuerdo que ella propuso ante la UE y que fue criticado por los más duros euroescépticos de su propio partido, que amenazan con un voto de censura en el Parlamento. La premier, sin embargo, viajó a Bruselas esta semana y logró el respaldo del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y el primer ministro austríaco, que ejerce la presidencia de la UE.





En junio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, viajó a Londres y se reunió con May, quien le confirmó oficialmente que asistiría a la cumbre, concretando así las visitas del más alto nivel que se reiniciaron desde la llegada de Cambiemos al Gobierno, que incluyeron empresarios, expertos en tecnología, académicos, ministros y hasta el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson.

Johnson, en su visita a la Argentina, homenajeó a los soldados argentinos que murieron en la Guerra de Malvinas. En su viaje al Reino Unido, Peña realizó un gesto similar, homenajeando a los soldados británicos que murieron en la contienda.