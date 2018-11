Crónica de un hombre solo

El concejal Daniel Bellizza llegó al legislativo rufinense en 2015, como defensor acérrimo del intendente Natalio Lattanzi y haciendo gala de la espada más filosa del oficialismo. Hoy es el jefe espiritual de la oposición y nadie como él, a la hora de quitar el sueño a los habitantes del palacio de calle Italia; y no solo desde su banca, ya que también los torea desde las escalinatas de Centenario y Victorero. El concejal Raúl Saint Martin quedó tercero en las internas abiertas del año pasado, pero Lattanzi salió a hacer campaña para las generales y lo empujó hasta la banca que hoy ocupa. «Pasaron cosas» diría uno (toco madera con patas), y hoy Saint Martin no solo no defiende los proyectos del ejecutivo, sino que los vota en contra. Estado de situación: Natalio es el primer intendente en la historia de Rufino, que no tiene concejales que representen al oficialismo. Y esto sucede con un curioso condimento, el oficialismo no tiene bancada propia a pesar de haber ganado las legislativas. Ese escenario de soledad política está trayendo más de un dolor de cabeza al intendente, a la hora de someter a votación algunos proyectos de ordenanza remitidos por el ejecutivo. Aunque justo es decir, la masiva oposición le es mucho menos agresiva de lo que él ha sido con sus opositores. Y más allá de algunos cuestionamientos razonables, los proyectos que importan a la ciudad son aprobados. Pero en términos políticos, la ausencia de lattanzismo en el concejo deliberante tiene sus consecuencias.



La pérdida de «sus» concejales, sumada a la derrota en las elecciones de la Cooperativa Eléctrica, ha provocado en el intendente un evidente cambio de estrategia. Lejos quedaron los tiempos de batir el parche con el «se robaron todo» y las denuncias en fiscalía. Tanto nombrar al diablo, terminó él mismo procesado y a punto caramelo para el juicio oral y público. Y no fueron los denunciados por él quienes lo llevaron a ese nada envidiable sitial, sino quienes alguna vez fueron sus aliados.

La nueva estrategia de Lattanzi parece transitar hacia lo que mejor sabe hacer, el contacto con los rufinenses sin intermediarios, aunque deba sacrificar los viajes a quien sabe qué y a quién sabe dónde. Esto apoyado por una nueva técnica comunicacional, basada en la necesidad de «bajarlo del caballo». Para su propio equipo de comunicación y los partes de prensa oficiales, ya no es «el Sr. Intendente Municipal...», sino simplemente «Natalio». O sea, te mata con las multas, el DRI, las notas por mesa de entradas, las inspecciones, las exigencias, los controles, los aumentos de tasas, te secuestra la zanellita con los gendarmes; pero es tu amigo, como el vecino de al lado. Y lo hace con la sana intención que Rufino se parezca, mañana a las 3 de la tarde, a una ciudad cualquiera... de Suiza o Dinamarca. Esa tendencia a la «infalibilidad» (a la que ya renunció hasta el Papa), quizás debería ser revisada por «Natalio». Una pila de votos son solo eso, una pila de votos que como la plata, va y viene. Lo importante es la salud (mental), y no creer que los votos equivalen a la sabiduría universal. Pero para llegar a esa conclusión, es necesario escuchar. Oído tiene el Natalio, porque bien baila en los escenarios de la Expo, revivido por el baño de multitudes. Pero bueno, él llegó a la intendencia para pasar a la historia. Tarea cumplida. No hay en el archivo, un intendente sin siquiera un concejal que lo defienda.

H.B.



La Tribuna del Sur