Dijo ser familiar de víctima del ARA San Juan y lloró en TV pero nadie la conoce

Mercedes Rincón sostiene una bandera en homenaje a las víctimas del submarino ARA San Juan. Está sentada en un programa de televisión y llora. Llora por haber perdido a un familiar, el tripulante Enrique Castillo. Los invitados le hacen preguntas y ella habla en representación de todas las familias. También pide justicia.

Pero a Mercedes Rincón nadie le conoce. La familia de Enrique Castillo sale a marcarla como una impostora. “Esta mujer está hablando en nombre de la memoria de Enrique Castillo, marido de mi representada, Anabela Aguirre”, dice Valeria Carrera, abogada apoderada de Aguirre.

La falsa ex cuñada

Los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan estuvieron presentes en los medios desde que se informó su desaparición, el 15 de noviembre de 2017 en Mar Argentino.

Mercedes Rincón se presentó como "familiar" o “ex cuñada” del cabo principal Enrique Damián Castillo, quien trabajaba en la división de Inteligencia naval.

Ella decía haber sido la pareja del hermano del marino, José Castillo. José partió hace más de sesenta días como veedor junto a otros tres familiares a bordo del Seabed Constructor, el buque de la empresa Ocean Infinity, que zarpó de Comodoro Rivadavia el pasado 7 de septiembre para encontrarlo.

Los familiares de los 44 tripulantes aseguran no conocerla, y las abogadas querellantes de las familias niegan que durante el último año haya estado en contacto con ninguno de ellos. Anabela Aguirre, esposa del tripulante, aseguró a Perfil que jamás conoció a Rincón.

“A veces la gente por cinco segundos de fama va a un programa e inventa toda una historia. Repudiamos absolutamente que quiera subirse así a esta tragedia”, amplió en diálogo con Perfil.

Por ese motivo, Anabela Aguirre pidió a su representante que intervenga para que Mercedes Rincon no lo mencione, dado que no lo conoce. “Me pidió que no se refiera a él, que no diga que lo conocía porque no es cierto”, sostiene la letrada.

Sobre la situación, Carrera explica a este medio que tanto ella como su representada se enteraron de la aparición de Rincón por las redes sociales. El domingo estuvo además en el programa Debo Decir que conduce Luis Novaresio.

Consultada por la presunta relación con la familia Castillo, sostiene que “no es ex-esposa, ni es parte de la familia”. “Tuvo algún vínculo con José Castillo, pero la familia no la conoce”, añadió.

Por último, la abogada señaló que este tipo de malentendidos "remueven el dolor y lo agrandan". "Es necesario que se chequee quién habla en representación de las familias”, pidió.

En la misma línea, Lorena Arias, abogada de otro grupo de familiares querellantes, habló con Perfil y confirmó que ninguno de sus representados la reconoce como allegada a Castillo, tampoco a ninguno de los tripulantes. “Represento a más de catorce familias, y ninguno la conoce ni la cruzó”, asegura.

Mercedes Rincón no sería el único caso de "falso familiar" que aparece en los medios.