Córdoba||Se tatuó al médico del Hospital que le salvó la vida

Ese trabajo, que muchas veces pasa desapercibido, es noticia gracias a una historia conmovedora que sucedió en el Hospital de Clínicas de la capital de Córdoba.

Días atrás, Nano Salguero sorprendió al médico que lo operó de una manera impensada: en el consultorio, se sacó la remera y le mostró el enorme tatuaje con el rostro del doctor Paul Lada y la fachada del hospital en su espalda. "Decidí tatuármelo por admiración, por salvarme la vida y conocer cómo trabaja con amor", relató el paciente .

"Literalmente me salvó la vida. Tenía dolores internos, fue una cirugía de recto. Entré al Clínicas con lo peor de mi vida y me fui con lo mejor", resumió sobre la grave dolencia de la que logró reponerse.

Con 42 años de servicio en el Hospital de Clínicas, el doctor Lada destacó que nunca antes le pasó algo así: "Nunca viví esta sensación. Siempre hay gente que trabaja a la par de uno: residentes, médico de planta, jefe de servicio, enfermeras. Eso hace que la situación sea mejor llevadera para el paciente y eso hace que se genere un vínculo".

En diálogo con el periodista Andrés Ferreyra, el cirujano subrayó el objetivo que se plantea junto a su equipo cada día: "Nuestra premisa en el servicio de cirugía es que los pacientes no sean números. Muchos vienen fuera de horario y tratamos de atenderlos, siempre que no estemos en cirugía".

Fuente: El Doce TV - Córdoba