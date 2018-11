Ansés no le pagará la jubilación a Amado Boudou

El organismo nacional considera que el ex vicepresidente no puede recibir el beneficio que asciende a 220 mil pesos porque está condenado en el caso Ciccone

Amado Boudou no cobrará la jubilación vitalicia por su cargo como ex vicepresidente de la Nación que asciende a 220 mil pesos.



La medida fue anticipada por Ansés a raíz de la condena que cumple por cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, que además dispuso la inhabilitación por vida para ejercer cargos públicos.

En junio pasado la jueza federal de la Seguridad Social Ana María Rojas había intimado al organismo -tras un reclamo de Boudou- para que se expida en un lapso de tiempo razonable sobre la posibilidad de que pueda recibir el beneficio.

“Desestimamos el otorgamiento de la Asignación Mensual Vitalicia solicitada por el ex vicepresidente Amado Boudou“, señala el escrito que presentará la Anses ante la fiscalía nº1 de la Cámara de la Seguridad Social, informó Clarín.

El organismo basó su decisión en dos dictámenes. Uno fue emitido por la Oficina Anticorrupción y el otro por la Procuración del Tesoro de la Nación. Los dos informes se opusieron al otorgamiento del beneficio. Para el organismo que conduce Laura Alonso, la asignación que reclamó Boudou es “incompatible con una condena en sede penal” como la que recibió el ex vice el 7 de agosto pasado en el caso Ciccone.

La Procuración del Tesoro advirtió que las pensión vitalicias como la que solicitó Boudou por ser ex vicepresidente “pretende compensar servicios públicos prestados con honradez y decoro. Y puede verse afectada si se descubre -a través de un proceso penal que normalmente no concluye durante el mandato- que esos servicios no fueron ni rectos ni honrados”.

Fuente: Rosario3